أوقاف البحر الاحمر تخصص 212 مسجد و10 ساحات للأداء صلاة عيد الفطر المبارك

أنهت مديرية أوقاف البحر الأحمر، استعدادها لاستقبال صلاة عيد الفطر المبارك، بتطهير وتعقيم المساجد حيث تم تجهيز 212مسجد و10 ساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وقال محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر ، إنّ مساجد أداء صلاة عيد الفطر التي تم تخصيصها عددها 212 مسجدًا و 10 ساحات ، 110 مساجد في الغردقة و22 مسجدًا في رأس غارب، و18 مسجدًا في سفاجا و20 مسجدًا في القصير، و10 مساجد في مرسى علم و14 مسجدًا في حلايب وشلاتين، بالإضافة إلى 3 ساحات بغارب وساحة بسفاجا و4 بالقصير وساحة بحلايب وساحة بالشلاتين وذلك بناء على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف .

وأشار «الشيمي» إلى أن المساجد أنهت الاستعداد من خلال حملات تطهير وتعقيم بالتنسيق والتعاون مع صحة البحر الاحمر والوحدات المحلية