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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

صدى البلد

تراجعت أسعار الدواجن اليوم، الأربعاء  19-4-2023،  ووصل سعر الدواجن البيضاء إلى 65 جنيها للكيلو.

 واستقر سعر الكتكوت اليوم متراوحًا بين 6 و8 جنيهات.

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وسجل سعر الكتكوت اليوم الأربعاء  ١٩ أبريل ٢٠٢٣ الثامن والعشرون من رمضان، وتراوح سعر الكتكوت عمر يوم واحد بين 6 و8 جنيهات، بعد أن وصل إلى 30 جنيهًا في وقت سابق.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدواجن اليوم في المزرعة و الأسواق ضمن نشرته الخدمية التي يقدم من خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات 

سعر الدواجن اليوم


وسجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة ٦٥ جنيهًا متراجعا بنحو جنيهين   لتصل إلى المستهلك بنحو  73 و 75 جنيهًا تقريبًا بعد إضافة ربح التاجر ومصاريف النقل.

 

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك


سجلت أسعار الدواجن الساسو “الدواجن الحمراء” 75 جنيهًا للكيلو في المزرعة ليصل سعر الدواجن اليوم للمستهلك بنحو 85 جنيهًا تقريبًا.

 

سعر الدواجن اليوم في مصر


تراوحت أسعار الأوراك اليوم بين 75 و77جنيهًا للكيلو، وسعر البانيه اليوم تراوح بين 165 و 175 جنيهًا للكيلو الواحد.

وسجّلت أسعار الكبد والقوانص 55 و60 جنيهًا للكيلو، ووصل كيلو الاجنحة إلى 32 و40 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض اليوم


سجل سعر البيض الأبيض اليوم الاربعاء  106 جنيه ليصل إلى المستهلك بنحو 111 جنيها تقريبًا للطبق.

 

وسجل سعر طبق البيض اليوم “الأحمر”  107 في المزرعة ليصل إلى المستهلك بنحو 115 جنيها.

وتراج  سعر البيض البلدي اليوم  إلى 105 جنيهات  اليوم  ليصل إلى المستهلك متراوحا بين 110و115  جنيهاً للطبق.

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