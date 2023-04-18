رئيس جامعة المنوفية يعقد الاجتماع الشهري للجنة المختبرات والأجهزة العلمية

عقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية جلسة لجنة المختبرات والأجهزة العلمية لشهر إبريل ٢٠٢٣ "أون لاين" بمشاركة أعضاء اللجنة نائبا رئيس الجامعة الدكتورة نانسى أسعد للتعليم والطلاب، الدكتور صبحى شرف لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة وعمداء الكليات.

تابع رئيس الجامعة أعمال اللجنة وما تم تنفيذه حيث تمت موافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي اعتماد وصرف مستحقات المقاولين والموردين عن الأعمال التي تم تنفيذها فى خطة العام المالى السابق، وتم الانتهاء من سداد جميع مبالغ التعويضات الخاصة بنزع الملكية عن أرض المدينة الطبية الجديدة في خطة العام المالي الحالي.

كما تمت موافقة وزارة المالية علي نقل الأصول من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمساحة ٢٠٠ فدان بأرض مدينة السادات لاستكمال توسعات جامعة المنوفية، وموافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي المساعدات والتبرعات التي تم قبولها من لجنة الهدايا والتبر عات (الربع الثالث) وتم مخاطبة وزارة المالية للموافقة عليها في خطة العام المالي الحالي.