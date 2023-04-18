جامعة المنوفية تنظم ندوة دينية حول فضائل ليلة القدر

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة المنوفية ندوة دينية لطلاب الجامعة حول رسالة ليلة القدر وفضل العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل، استضافت فيها الدكتور الشحات العزازي من علماء الأزهر الشريف وأمام مساجد آل البيت ومسجد الفتاح العليم الذي استقبله الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة.

وحضر الندوة الدكتورة نانسي اسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حسن خطاب وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع والدكتور إسلام فيض الله رائد أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة المنوفية.

وتحدث العزازي في فضائل ليلة القدر وفضلها على سائر الأيام والشهور والهدف الأعظم منها وهو العفو للمؤمنين، وفضلها بالقرآن الكريم وبالأحاديث النبوية الشريفة، وكيفية أحياء تلك الليلة المباركة.

وحث الحضور على تحري ليلة القدر بصالح العبادات التي تقربنا إلى الله تعالي وحسن التعبد للخالق سبحانة وتعالى.

وانتهت الندوة بالحديث عن فضل ليلة القدر والإجابة على تساؤلات الحضور من الطلاب حول علوم القرآن وأحكامه والصلاة وأحكام زكاة الفطر وسبل أفضلية اخراجها.

وحضر الندوة عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وعدد كبير من الطلاب والطالبات.