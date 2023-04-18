تحرك نووي.. بوتين يحذر الغرب بسبب أوكرانيا

قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن تحليق قاذفتين نوويتين استراتيجيتين من طراز Tu-95MS فوق بحر بيرنج وأوخوتسك كان بمثابة تحذير مرعب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى الغرب بسبب حرب أوكرانيا.

وقالت “ديلي ميل”: “اليوم، أرسل بوتين قاذفتين نوويتين من طراز Tu-95MS إلى بحر بيرنج وبحر أوخوتسك لإظهار القوة المرعبة للغرب”.

وأضافت أن "المناورات المفاجئة، التي وصفت بأنها اختبار للجاهزية القتالية، تجري وسط توترات مع الغرب بسبب الصراع في أوكرانيا”.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الروسية مرارًا وتكرارًا أن جميع رحلات الطائرات بعيدة المدى تتم وفقًا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، دون انتهاك حدود الدول الأخرى.

وبقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، الرئيس فلاديمير بوتين، تم إجراء فحص لقوات أسطول المحيط الهادئ منذ 14 أبريل، وتشارك وحدات الطيران بعيد المدى والدعم في المناورات.