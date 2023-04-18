بيراميدز يعبر كمين الداخلية بهدفين في الدوري

فاز بيراميدز على الداخلية بهدفين دون رد عن طريق على جبر، وأحمد سيد عبد النبي “في مرماه” فى اللقاء الذى جمعهما على ملعب استاد الدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة 26 من بطولة الدوري.

وبهذه النتيجة يوسع بيراميدز الفارق عن نادي الزمالك برصيد 46 نقطة فى المركز الثالث، ويظل الداخلية في المركز الـ15 برصيد 22 نقطة.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - علي جبر - محمد الشيبي

خط الوسط: أحمد توفيق - بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد دعدور - محمود صابر - عبد الله مجدي - كريم حافظ - هشام محمد - محمود دونجا- رمضان صبحي - إبراهيم عادل - دودو الجباس