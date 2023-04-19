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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمر عاجل من محمد سامي بشأن تعديل مشاهد بجعفر العمدة .. فيديو

جعفر العمدة
جعفر العمدة

كشف محمد سامي، مخرج مسلسل جعفر العمدة، أنه قام بـ استعداء بعض النجوم لتعديل تصوير مشهد، و أن جميع العاملين بـ مسلسل جعفر العمدة، لم يعترض منهم أحد، وكشف أن التعديل ليس في الحلقة الأخيرة كما يقول البعض.

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سر استبعاد مي عمر من مسلسل جعفر العمدة.. محمد سامي يوضح

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مش متأكد أنه سيف.. محمد سامي يشوق الجمهور بنجل جعفر العمدة

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تعديل نهاية مسلسل جعفر العمدة.. محمد سامى يفجر مفاجأة لأول مرة

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محمد سامي: جعفر العمدة تخطى البرنس والأسطورة

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هيموتني فيها| مي عمر تؤكد معرفتها نهاية مسلسل جعفر العمدة

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مخرج مسلسل جعفر العمدة: لا أحب تقديم جزء ثاني لأعمالي

وأوضح أن هناك مفاجأة جديدة بالمسلسل، وأن الجمهور مشارك مع صناع العمل، في المسلسل، مؤكدًا :" الناس بتتفاعل و تتوقع الحلقات، ولكن المسلسل مشوق".

ووجه رسلة تشويقية لـ الجمهور قائلا :" سيف “ أحمد داش هو نجل "جعفر العمدة " محمد رمضان حتى الآن، ولكن ليس متأكد من هذا الأمر”.

 

وفى هذا التقرير نستعرض أبرز  تصريحات محمد سامي:

 

مش متأكد أنه سيف.. محمد سامي يشوق الجمهور بنجل جعفر العمدة

عرضت قناة العربية تقرير فيديو عن مسلسل جعفر العمدة، بعد تصدره مؤشرات البحث خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت القناة أن المسلسل أصبح تريند، وحالة لدي الجميع، وكل يوم هناك تصدر جديد للمسلسل.

 

وقال المخرج محمد سامي، مخرج مسلسل جعفر العمدة، إن مسلسل جعفر العمدة به تشويق كبير، وأن الكثير اجتهد من أجل أن يظهر هذا المسلسل بهذا الشكل.


محمد سامي: جعفر العمدة تخطى البرنس والأسطورة

 

أكد محمد سامي، مخرج مسلسل جعفر العمدة، أنه سعيد بالتفاعل الجماهيري مع أحداث العمل.

ولفت سامى خلال حواره على قناة العربية، إلى أن الجميع فى الوطن العربي متفاعل مع جعفر العمدة، وأن نجاح المسلسل تخطى مسلسل البرنس والأسطورة.

وأشار إلى أن توقعات الجمهور لن تؤثر فى مجريات المسلسل، وأن حلقات المسلسل كما هي، ولن يتم تعديلها.

 

هيموتني فيها| مي عمر تؤكد معرفتها نهاية مسلسل جعفر العمدة

 

كشفت الفنانة مي عمر، أنها تعلم نهاية مسلسل جعفر العمدة، ولكن لا تستطيع أن تتحدث عن أى شئ، وذلك خوفًا من زوجها المخرج محمد سامي، قائلة " مقدرش أقول حاجة هيموتنى فيها".


وأضافت مى عمر، خلال مداخلة على العربية، أن محمد سامى مخرج مبدع، وقدم الكثير من الأعمال المميزة، ومسلسل جعفر العمدة يحظي بمشاهدات عالية.

 

سر استبعاد مي عمر من مسلسل جعفر العمدة.. محمد سامي يوضح


 

أكد محمد سامي، مخرج مسلسل جعفر العمدة، أن زوجته مي عمر، لم يكن لها دور في مسلسل جعفر العمدة، موضحًا أن مي لم يعرض عليها أي دور بالمسلسل.


ولفت محمد سامى خلال حواره مع قناة العربية، إلى أن كل نجاح يكون له وقت، ومي لها مسلسلات مختلفة، مضيفا أن مي تشارك في مسلسل هذا العام ولكن ليس معه.

 

مخرج مسلسل جعفر العمدة: لا أحب تقديم جزء ثاني لأعمالي


 

أكد محمد سامي، مخرج مسلسل جعفر العمدة، أن هناك مسلسل جديد سيتم تصويره خلال أسبوع، لـ الفنانة مي عمر.

ورد محمد سامي على عمل جزء ثاني، لـ مسلسل لؤلؤ، وقال إنه ليس من أنصار عمل جزء ثاني لـ أي عمل، خاص به.

 

ولفت سامى خلال حواره على قناة العربية، إلى أن من يقدم عمل مميز يستطيع تقديم عمل أفضل، ولكن لا يحب تقديم أجزاء من أعمال خاصة به وحققت نجاحات.

 

محمد سامي ردا على هجوم زينة: نفرح بنجاح جعفر العمدة أولا


 

رد محمد سامي، مخرج مسلسل جعفر العمدة، على كلام الفنانة زينة، بأنها لن تعمل معه فى الفترة المقبلة.

وقال محمد سامي، إنه لا يوجد خلاف بينه وبين زينة، معلقًا: "نفرح بنجاح مسلسل جعفر العمدة، وقرار عدم العمل معي خاص بها، وأحترم ذلك".

وأكد محمد سامي، مخرج مسلسل جعفر العمدة، أنه سعيد بالتفاعل الجماهيري مع أحداث العمل.

 

تعديل نهاية مسلسل جعفر العمدة.. محمد سامى يفجر مفاجأة لأول مرة


 

رد  محمد سامي، مخرج مسلسل جعفر العمدة، على سؤال " هل نهاية مسلسل جعفر العمدة تتغير، بعد فيديو هالة صدقي الأخير".

وقال مخرج المسلسل، إن نهاية جعفر العمدة لن تتغير، وأن فيديو الفنانة هالة صديقى مجرد هزار، وان المشهد الذى يعاد تصويره بسبب زاوية فقط، ولكن لن يكون هناك تغيير فى نهاية المسلسل".

ولفت سامى خلال حواره على قناة العربية، إلى أن الجميع بالعمل لم يتأخر عن إعادة تصوير المشهد، وأن النهاية كما هي.

 

مسلسل جعفر العمدة محمد سامى جعفر العمدة مخرج مسلسل جعفر العمدة مي عمر

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