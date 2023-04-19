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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يقبل رأس الحاجة كوثر الفائزة بجائزة مليونير صدى البلد

مليونير صدى البلد
مليونير صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل الفائز بجائزة مليون صدى البلد في يوم 27 رمضان 2023.
 

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كوثر عبد النعيم.. أحمد موسى يعلن اسم الفائز بجائزة مليونير صدى البلد


وهنأ أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، السيدة كوثر عبد النعيم من الشرابية، مضيفًا: «مليون مبروك للسيدة الفاضلة كوثر عبد النعيم».

 

وسلم موسى، مساء الثلاثاء، الجائزة للسيدة كوثر عبد النعيم، وقبل رأسها، وهنأها بالفوز بجائزة مليون صدى البلد، برعاية مؤسسة أبو العينين الخيرية، وتحت رعاية وزارة التضامن.

 

وقالت السيدة كوثر عبد النعيم، عن كيفية إنفاقها للمليون جنيه، للإعلامي أحمد موسى قائلة: «هجوز ابني وأجيبله شقه، عندي ولد واحد».

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كوثر عبد النعيم.. أحمد موسى يعلن اسم الفائز بجائزة مليونير صدى البلد

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