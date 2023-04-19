تلت التلاتة الحلقة 12| أمجد يهدد غادة عبد الرازق

شهدت الحلقة الـ 12 من مسلسل "تلت التلاتة" العديد من الأحداث المشوقة، حيث هدد أمجد فريدة لكي تعيد له ابنه وأعطاها مهلة يومين، وقامت جدة مي سليم، بتقديم بلاغ في الشرطة بعد اختفائها.

‎ويراها شقيق مي سليم "كريم سرور" ويعلم أمر ذهابهم للسجن فيثور عضباً لأنهم لو يقولوا له الحقيقة.

يذكر أن مسلسل تلت التلاتة لـ غادة عبد الرازق، يتم عرض حلقاته في شهر رمضان 2023، عبر قناة النهار، والمحور، والقاهرة والناس.

طرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي لمسلسل “تلت التلاتة” لغادة عبد الرازق، تمهيداً لعرضه في شهر رمضان.

وشاركت غادة جمهورها، فيديو البرومو من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “مسلسل تلت التلاتة رمضان ٢٠٢٣”.