تلت التلاتة الحلقة 10.. غادة عبد الرازق تفضح مي سليم

شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل “تلت التلاتة” العديد من الأحداث المشوقة حيث ذهب شقيق سمر “مي سليم” لشركة غادة عبد الرازق ليبحث عن شقيقته بعد اختفائها.

ولكن قامت غادة عبد الرازق، بكشف حقيقتها امامه حتى لا يبحث عنها مجددا وجعلته يرى فيديو لها وهي في وضع غير لائق.

يذكر أن مسلسل تلت التلاتة لـ غادة عبد الرازق، يتم عرض حلقاته في شهر رمضان 2023، عبر قناة النهار، والمحور، والقاهرة والناس.

طرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي لمسلسل “تلت التلاتة” لغادة عبد الرازق، تمهيداً لعرضه في شهر رمضان.

شاركت غادة جمهورها، فيديو البرومو من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “مسلسل تلت التلاتة رمضان ٢٠٢٣”.