تلت التلاتة الحلقة 9 .. ليلى أحمد زاهر تقع في ورطة

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل “تلت التلاتة” العديد من الأحداث المشوقة، حيث رأى محمد القس، ليلى أحمد زاهر في أحد الأماكن الليلة.

ودخل خلفها ووجدها مع شاب، كان سوف يقوم بضربه لكنها تمنعه ويطلب منها أن تحكي له رواية هذا الشاب وأنه لن يخبر والدتها.

يذكر أن مسلسل تلت التلاتة لـ غادة عبد الرازق، يتم عرض حلقاته في شهر رمضان 2023، عبر قناة النهار، والمحور، والقاهرة والناس.

طرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي لمسلسل “تلت التلاتة” لغادة عبد الرازق، تمهيداً لعرضه في شهر رمضان.

شاركت غادة جمهورها، فيديو البرومو من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “مسلسل تلت التلاتة رمضان ٢٠٢٣”.