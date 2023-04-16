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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تلت التلاتة الحلقة 9 .. ليلى أحمد زاهر تقع في ورطة

تلت التلاتة
تلت التلاتة

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل “تلت التلاتة” العديد من الأحداث المشوقة، حيث رأى محمد القس، ليلى أحمد زاهر في أحد الأماكن الليلة.

ودخل خلفها ووجدها مع شاب، كان سوف يقوم بضربه لكنها تمنعه ويطلب منها أن تحكي له رواية هذا الشاب وأنه لن يخبر والدتها.

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غادة عبد الرازق تروج لمسلسلها تلت التلاتة عبر انستجرام | شاهد

يذكر أن مسلسل تلت التلاتة لـ غادة عبد الرازق، يتم عرض حلقاته في شهر رمضان 2023، عبر قناة النهار، والمحور، والقاهرة والناس.

طرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي لمسلسل “تلت التلاتة” لغادة عبد الرازق، تمهيداً لعرضه في شهر رمضان.

شاركت غادة جمهورها، فيديو البرومو من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “مسلسل تلت التلاتة رمضان ٢٠٢٣”.

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