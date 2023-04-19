نائب رئيس جنوب إفريقيا يعرب عن قلق بلاده العميق إزاء القتال في السودان

أعرب بول ماشاتيل نائب رئيس جنوب إفريقيا عن قلق بلاده العميق إزاء القتال الذي اندلع في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وقال ماشاتيل في كلمته التي ألقاها بالجلسة الختامية لمنتدى أعمال منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية: "قلقون بشكل خاص من ارتفاع أعداد الخسائر في الأرواح بين المدنيين، وتدمير البنية التحتية الخاصة والعامة، والكارثة الإنسانية المحتملة التي من المحتمل أن تنشأ مع حصر المدنيين في منازلهم دون الوصول إلى الغذاء والضروريات الأساسية الأخرى، كما يثير القلق بنفس القدر تأثير الصراع على جيران السودان."

وشدد ماشاتيل على تأييد جنوب إفريقيا بالكامل لقرار مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في اجتماعه 1149 الذي عقد في أديس أبابا في 16 أبريل 2023 بشأن الوضع في السودان، مثنيا على جهود الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيجاد) لحل الصراع.