عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب رئيس جنوب إفريقيا يعرب عن قلق بلاده العميق إزاء القتال في السودان

صدى البلد

أعرب بول ماشاتيل نائب رئيس جنوب إفريقيا عن قلق بلاده العميق إزاء القتال الذي اندلع في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وقال ماشاتيل في كلمته التي ألقاها بالجلسة الختامية لمنتدى أعمال منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية: "قلقون بشكل خاص من ارتفاع أعداد الخسائر في الأرواح بين المدنيين، وتدمير البنية التحتية الخاصة والعامة، والكارثة الإنسانية المحتملة التي من المحتمل أن تنشأ مع حصر المدنيين في منازلهم دون الوصول إلى الغذاء والضروريات الأساسية الأخرى، كما يثير القلق بنفس القدر تأثير الصراع على جيران السودان."

وشدد ماشاتيل على تأييد جنوب إفريقيا بالكامل لقرار مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في اجتماعه 1149 الذي عقد في أديس أبابا في 16 أبريل 2023 بشأن الوضع في السودان، مثنيا على جهود الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيجاد) لحل الصراع.

 

جنوب افريقيا مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي السودان رئيس جنوب أفريقيا نائب رئيس جنوب إفريقيا القوات المسلحة السودانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ثروة بلس.. طرح شهادة ادخار جديدة بعائد 23%

15 درجة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس عيد الفطر

أول تعليق من اتحاد الكرة على عقوبة إيقاف كهربا

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد العمال

الجيش السوداني يعتقل قائد الدعم السريع.. فيديو

الزمالك اليوم.. تعليق اتحاد الكرة على أزمة إمام عاشور.. و3 نجوم أثاروا غضب أوسوريو

مفاجأة.. احمد شوبير يصدم الجماهير المصرية بشأن مصطفى محمد

تعديل نهاية مسلسل جعفر العمدة.. محمد سامى يفجر مفاجأة لأول مرة

ترشيحاتنا

تويتر لن يحذف «خطاب الكراهية» وسيتخذ هذا الإجراء البديل

رضا عبد العال يُعلق على أداء نجم الأهلي: مرمطون وجاي كيد نساء

مستوى كارثي بـ4 دول إفريقية..الأمم المتحدة تكشف عن إحصائية مقلقة تخص الجوع

برزنتيشن سبورت توقع عقد شراكة مع الـBAL برعاية NBA بمشاركة الأهلي

3 أيام.. مواعيد عمل المخابز خلال عيد الفطر المبارك

أول تعليق من الخطيب بعد فوز سيدات سلة الأهلي ببطولة كأس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هندي يعود من الموت بعد عامين من وفاته بكورونا

أهالي شمال سيناء يعلنون انتصارهم على الإرهاب في حفل إفطار الأسرة السيناوية بالعريش

45 دقيقة رياضة لحرق سعرات كعكة واحدة | مفاجأة صادمة

ترامب بالفانوس وكريستيانو بيفطر الصائمين.. قصة صور متداولة لمشاهير متطوعين في رمضان

فيديو

النهاية ستكون سعيدة للمشاهدين.. أحداث نهاية مسلسل جعفر العمدة

عقوبة كهربا.. اتحاد الكرة يعلق وتحرك عاجل في الأهلي

بعد واقعة سموحة.. خبير لوائح يكشف مصير مشاركة الشناوي في السوبر| فيديوجراف

حبس وغرامة .. ماذا قالت سلمى الشيمي في قفص المحكمة الاقتصادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

اﻟﻤﺰﻳﺪ