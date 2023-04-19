عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 27.. الحكم على قاتل سلمى بالإعدام

صدى البلد

شهدت الحلقة 27 من مسلسل للنجمة روبي، ذهاب بدور للعمدة صفية، قبل انتحارها، لتستنجد بها من سامر، لتهديها تتحدث معها، وتؤكد لها أنها ستقف بجانبها.

وأمر جلال (أحمد رزق)، حافظ (محمد محمود عبد العزيز)، بغلق الحفرة، التي حفرها للبحث عن الآثار، بمفرده ودون علم جلال، كما أخبر جلال حافظ، بأنه متهم في قضية تحرش، بعد تحرشه بإحدى المدرسات.

فيما حكمت المحكمة، علي سامر بالإعدام شنقا، في قضية مقتل سلمي، وهو ما جعل المتهم يصرخ داخل القفص مستنجدا بوالده.

 

مسلسل حضرة العمدة:

يعرض مسلسل حضرة العمدة يوميا طوال شهر رمضان 2023 على قناة الحياة يوميًا في تمام الساعة 8:15 مساءً، وتعاد الحلقة ثلاث مرات في اليوم التالي للعرض الأول، حيث الأولى الساعة 2:30 صباحا، والثانية 10:30 صباحا، والثالثة والاخيرة 4:30 عصرا


تردد القناة الناقلة لـ مسلسل حضرة العمدة
 

ويأتي التردد الجديد لـ قناة الحياة على 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

أبطال حضرة العمدة :

ويُشارك في بطولة مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، عدد كبير من الممثلين، أبرزهم أحمد رزق، ومحمد محمود عبد العزيز، ودينا، ووفاء عامر، وإيهاب فهمي، ومحمد عبد المغني، وأحمد بدير، وسميحة أيوب وصلاح عبد الله وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

محمد محمود عبد العزيز محمود عبد العزيز صلاح عبد الله مسلسل حضرة العمدة حضرة العمدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ثروة بلس.. طرح شهادة ادخار جديدة بعائد 23%

15 درجة| تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس عيد الفطر

رضا عبد العال يُعلق على أداء نجم الأهلي: مرمطون وجاي كيد نساء

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد العمال

أول تعليق من اتحاد الكرة على عقوبة إيقاف كهربا

الجيش السوداني يعتقل قائد الدعم السريع.. فيديو

بيان عاجل من سموحة بشأن شكوى الأهلي في اتحاد الكرة لمشاركة كهربا

الزمالك اليوم.. تعليق اتحاد الكرة على أزمة إمام عاشور.. و3 نجوم أثاروا غضب أوسوريو

ترشيحاتنا

19200 للجنيه.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

دعاء المعجزات.. 10 كلمات رددها بيقين وسترى العجب فى حياتك

الحكم علي المتهم بقتل فتاة الاسكندرية .. اليوم

استثمر صح.. تعرف على أعلى عائد للشهادات في جميع البنوك

بعد خروج 16 مستشفى عن الخدمة.. نداء استغاثة عاجل من الصحة السودانية

سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 19-4-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكنش معايا إلا 200 جنيه بعد الانفصال.. صور تكشف عن طليق رضوى الشربيني|شاهد

أبو أولادي ومحدش له دعوة.. صور جمعت بين زينة وأحمد عز غير منتشرة|شاهد

هندي يعود من الموت بعد عامين من وفاته بكورونا

أهالي شمال سيناء يعلنون انتصارهم على الإرهاب في حفل إفطار الأسرة السيناوية بالعريش

فيديو

النهاية ستكون سعيدة للمشاهدين.. أحداث نهاية مسلسل جعفر العمدة

عقوبة كهربا.. اتحاد الكرة يعلق وتحرك عاجل في الأهلي

بعد واقعة سموحة.. خبير لوائح يكشف مصير مشاركة الشناوي في السوبر| فيديوجراف

حبس وغرامة .. ماذا قالت سلمى الشيمي في قفص المحكمة الاقتصادية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

اﻟﻤﺰﻳﺪ