مسلسل حضرة العمدة الحلقة 27.. الحكم على قاتل سلمى بالإعدام

شهدت الحلقة 27 من مسلسل للنجمة روبي، ذهاب بدور للعمدة صفية، قبل انتحارها، لتستنجد بها من سامر، لتهديها تتحدث معها، وتؤكد لها أنها ستقف بجانبها.

وأمر جلال (أحمد رزق)، حافظ (محمد محمود عبد العزيز)، بغلق الحفرة، التي حفرها للبحث عن الآثار، بمفرده ودون علم جلال، كما أخبر جلال حافظ، بأنه متهم في قضية تحرش، بعد تحرشه بإحدى المدرسات.

فيما حكمت المحكمة، علي سامر بالإعدام شنقا، في قضية مقتل سلمي، وهو ما جعل المتهم يصرخ داخل القفص مستنجدا بوالده.

مسلسل حضرة العمدة:

يعرض مسلسل حضرة العمدة يوميا طوال شهر رمضان 2023 على قناة الحياة يوميًا في تمام الساعة 8:15 مساءً، وتعاد الحلقة ثلاث مرات في اليوم التالي للعرض الأول، حيث الأولى الساعة 2:30 صباحا، والثانية 10:30 صباحا، والثالثة والاخيرة 4:30 عصرا



تردد القناة الناقلة لـ مسلسل حضرة العمدة



ويأتي التردد الجديد لـ قناة الحياة على 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

أبطال حضرة العمدة :

ويُشارك في بطولة مسلسل حضرة العمدة بطولة روبي في رمضان 2023، عدد كبير من الممثلين، أبرزهم أحمد رزق، ومحمد محمود عبد العزيز، ودينا، ووفاء عامر، وإيهاب فهمي، ومحمد عبد المغني، وأحمد بدير، وسميحة أيوب وصلاح عبد الله وآخرين، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.