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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزارة السياحة تكرم "الشورة" مدير عام آثار الفيوم السابق

وزير السياحة والاقار
وزير السياحة والاقار أثناء تكريمة سيد الشورة

 

قام أحمد عيسى وزير السياحة والاثار بتكريم سيد الشورة مدير عام آثار الفيوم السابق بحضور الدكتور غادة شلبى نائبة الوزير والدكتور عادل عكاشة رئيس الادارة المركزية لآثار مصر الوسطى والدكتور احمد رحيمة معاون الوزير.


كان وزير السياحة والآثار قد قام بتكريم عدد من القيادات الذين أثروا العمل الاثرى خلال فترة عملهم ومن بينهم الدكتورة صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصرى السابق ومحمود مهدى مدير عام اثار اسيوط وعدد من القيادات بالوزارة.عقب انتهاء ورشة العمل التى أقيمت اليوم بقاعة أحمد كمال بمقر الوزارة فى الزمالك والتى استعرض خلالها الوزير خطة عمل الوزارة خلال الفترة القادمة والتى تستهدف الوصول بعدد السياح الى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 .
أكد الوزير أن المؤشرات الأسبوعية خلال الاسبوع الاول من ابريل أكدت أن مصر استقبلت أكثر من 300 ألف سائح مما يؤكد أن الخطوات التى اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية أتت ثمارها .

 

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الفيوم اخبار الفيوم وزير الاثار وزير السياحة سيد الشورة

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