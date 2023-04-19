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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من السلطات السعودية بشأن صلاة عيد الفطر

السعودية - علم
السعودية - علم

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي  الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بإقامة صلاة عيد الفطر بالمساجد المهيأة في المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي، إضافة للجوامع ومصليات الأعياد، وذلك نظراً لاكتظاظ مكة المكرمة بالمعتمرين والزوّار.

وبحسب وسائل إعلام سعودية، أوضحت الوزارة أن عدد المساجد والجوامع والمصليات التي تخدم الزوّار والمعتمرين في صلاة العيد أصبح 562 مسجداً وجامعاً ومصلى في مكة المكرمة، وذلك في إطار الجهود المبذولة للتيسير على الناس.

وتشهد العشر الأواخر من رمضان قدوم الملايين من المعتمرين والزوار من داخل المملكة وخارجها، حيث شهد ليلة السابع والعشرين من رمضان أكثر من 2.6 مليون معتمر ومصلٍ، وهو رقم غير مسبوق.

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