محافظ المنوفية: رفع درجة الاستعداد القصوى تزامنا مع عيد الفطر

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية برفع درجة الإستعداد القصوى بمختلف القطاعات الخدمية والحيوية بنطاق المحافظة ، مشدداً بالاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين خلال أيام العيد للتعامل الفوري معها وذلك بما لا يعكر صفو الاحتفالات.



أكد عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة أن المديرية، أنهت كافة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر، حيث تم تشديد الرقابة على المحلات والمنشآت التموينية من خلال شن حملات تفتيشية ورقابية بصفة دورية على مدار الساعة لتطهير المحلات والأسواق من السلع الفاسدة ومجهولة المصدر بالتنسيق مع مديريات الطب البيطري والصحة ، فيما تم التنبيه على أصحاب المخابز بالعمل بنظام التناوب خلال فترة أجازة العيد بما لا يؤثر على احتياجات المواطنين .

وأضاف أنه يتم المرور بصفة دورية على المخابز بكافة أنواعها لانضباط عملية إنتاج الخبز ومواصفاته، ها وفيما يتعلق بمجال البوتاجاز.

وأكد وكيل وزارة التموين استقرار الحالة التموينية لسلعة البوتاجاز والمواد البترولية بكافة محطات تموين السيارات ، لافتاً إلى تلقي غرفة العمليات بالمديرية شكاوى المواطنين خلال أيام العيد على أرقام (2174037 -2174039) بالإضافة إلى الشكاوى التلغرافية والمكتوبة.



وفى قطاع الصحة ، أكد الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة على رفع حالة التأهب بجميع المستشفيات الحكومية والتأكد من تنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال فترة الإجازة وتوافر جميع المستلزمات الطبية والعلاجية مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية ومتابعة جميع الأدوية الخاصة بالطواري لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى ، فضلا عن رفع درجة الاستعداد بشكل كامل بمرفق الإسعاف وتجهيز عدد كاف من سيارات إسعاف مزودة بالأوكسجين والمستلزمات الطبية موزعة بكافة أنحاء المحافظة .



فيما أنهت مديرية الأوقاف كافة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك ، حيث تم التشديد بضرورة الإلتزام بكافة قرارات وتعليمات الوزارة بشأن نظام العمل بالمساجد وإقامة الشعائر بها بكل دقة.



وأكد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطرى أن المديرية قامت برفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات خلال فترة ما قبل وأثناء عيد الفطر المبارك وكذلك توفير إحتياجات المجازر من أدوات النظافة حفاظا على سلامة اللحوم ، مضيفاً أنه تم وضع خطة محكمة لتشديد الرقابة الصارمة على المحلات والسوبر ماركت وأماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة ، فضلا عن تلقى الشكاوى عبر غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لتقديم الدعم اللازم واتخاذ الإجراءات الفورية حيالها .



فيما تم رفع درجة الاستعدادات بشركة مياه الشرب والصرف الصحى لمواجهة حالات الطوارئ وإصلاح الأعطال واستقبال شكاوى المواطنين على الخط الساخن على مدار الساعة والعمل على حلها، وفيما يخص قطاع الكهرباء ، تم التشديد على عدم انقطاع التيار الكهربائى وعمل نوبتجيات على مدار الـ 24 ساعة والتأكد من الإنارة العامة بالشوارع وإيجاد البديل في حال انقطاع التيار الكهربائى.



وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المراكز والمدن بالتواجد الميدانى بالشارع والمتابعة المستمرة للحالة العامة لمنظومة النظافة ورفع كافة الإشغالات التى تعوق حركة المواطنين وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية حفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري.