مسلسل جعفر العمدة الحلقة 28.. لقاء محمد رمضان وابنه.. وبلال يعترف على دلال

شهدت الحلقة 28 من مسلسل جعفر العمدة اللقاء الأول بين محمد رمضان وسيف بعد اعترفه له انه ابنه.

واعترف محمد رمضان لسيف انه ابنه الذي كان يبحث عنها كل هذا السنوات ؛ وطالبه الا يفصح بهذا السر في الوقت الحالي .



في الوقت الذي أعترف فيه بلال شامة على أن دلال هي من خططت لخطف ابنه سيف في صدمة تلقاها محمد رمضان .

جعفر العمدة:

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.



القنوات وموعد عرض مسلسل جعفر العمدة

قناة العرض: dmc

موعد العرض: الساعة 10:15 مساء

مي كساب :

احتفلت الفنانة مي كساب، بنجاح مسلسلها الجديد “جعفر العمدة" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصلالاجتماعي انستجرام.



وحقق المسلسل مشاهدات كبيرة، وعلقت مي كساب:” أحلي حاجه في الدنيا إن ربنا يرزقك بأصحاب بجد بيحبوك من قلبهم من غيرأي مصالح يفرحو لفرحك يزعلو لزعلك شكرا من قلبي إنكم في حياتي ربنا يديمكم نعمه من رب العالمين”