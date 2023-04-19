شقلبة مستمرة.. نيرمين محسن تدخل غسالة رامز جلال|فيديو

وقعت الفنانة السعودية نيرمين محسن، ضحية مقلب الفنان رامز جلال في برنامج " رامز نيفر إند" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" والذي يعرض في شهر رمضان.

وقام رامز جلال بضرب نيرمين محسن بالتروتة في وجهها، وظهرت على نيرمين محسن حالة من الرعب والخوف الشديد بعد كسر زجاج المطعم.

وظهر خلف نيرمين محسن الثور الضخم الذي بدأ في دخول المطعم بعد كسر الزجاج، وقامت نيرمين محسن بالجري .

وبدأ رامز جلال في تنفيذ مقلب الغسالة في نيرمين محسن، حيث دخل معها في غرفة تدور 360 درجة.

واستمرت نيرمين محسن في الوقوع رأسا على عقب في مقلب الغسالة، ودخلت في نوبة من الصراخ الشديد.