طلب مهم من وزير القوى العاملة لموظفي الديوان لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين

قام وزير القوى العاملة حسن شحاتة ، بجولة في مبنى الوزارة ،التقى خلالها بالعاملين بالديوان العام ،داخل مكاتبهم ،مقدما لهم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر ، متمنياً ان يعيده الله عليهم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات .
وأكد أهمية العمل والاجتهاد من أجل تحقيق خطط الوزارة وسياستها فى توفير أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، وتفعيل كافة آليات العمل والارتقاء بمنظومته الرقمية التى تسعى الوزارة لتحقيقها فى إطار إستراتيجية مصر للتحول الرقمى والتنمية المستدامة 2030 .
وحث الوزير جميع العاملين داخل ديوان عام الوزارة على استمرار الجهد والعطاء ، خاصة وأن هذه المناسبة ترسخ فى النفوس قيم العمل الجاد وحسن الجزاء ، لتحقيق رؤية ورسالة الوزارة فى مختلف مجالات العمل سواء فى التشغيل وتوفير فرص العمل ، او التدريب المهنى ، والسلامة والصحة المهنية وغيرها من الأنشطة والخدمات التي تقدمها الوزارة للوطن والمواطن.