الإمارات تبحث مع بريطانيا سبل وقف التصعيد العسكري في الخرطوم

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي مستجدات الأوضاع في جمهورية السودان.

وناقش عبدالله بن زايد وجيمس كليفرلي سبل وقف التصعيد العسكري في الخرطوم، واتفقا على أهمية مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تهدئة الأوضاع الجارية، والحفاظ على أمن واستقرار وسلامة السودان وشعبه. حسبما ذكرت وسائل إعلام إماراتية.

كما أكد الوزيران خلال الاتصال الهاتفي على أهمية ضمان حماية المدنيين ورعايا الدول الأخرى في السودان.

وأشار وزير الخارجية الإماراتي إلى ضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية لتداعيات الأوضاع الجارية في السودان، والسعي إلى إيجاد تسوية سياسية وحل سلمي لهذه الأزمة.

وأضاف، يجب تغليب المصلحة الوطنية العليا للسودان وشعبه، مؤكدا أن استقرار السودان وأمنه وسلامته يشكل ركيزة أساسية لأمن المنطقة.