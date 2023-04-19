لأكبر عدد من العملاء | بنك شهير يطلق حسابًا مجانيًا بدون حد أدنى

احتفلت بعض البنوك باليوم العربي للشمول المالي، وأطلقت عددا من الخدمات بتسهيلات مختلفة لفترة محدودة، لتلبية رغبات أكبر عدد من العملاء.

ويستعرض "صدى البلد" الخدمات المقدمة من البنك العربي الأفريقي الدولي بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي وفقا للصفحة الرسمية للبنك على "فيسبوك".

اليوم العربي للشمول المالي

يقدم البنك العربي الافريقي الدولي لعملائة عدد من الخدمات المجانية بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، كما نشر البنك على صفحته الرسمية عبر " فيس بوك " أن العملاء يستطيعوا التمتع بهذه الخدمات ابتداءً من 1 ابريل حتى 30 ابريل 2023.

خدمات مجانية من البنك العربي الافريقي الدولي

بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي من ١ ابريل حتي ٣٠ ابريل يقدم البنك الخدمات التالية مجانا..



- فتح الحسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدني اعتباراً من 1 ابريل 2023 وحتى 30 ابريل 2023.