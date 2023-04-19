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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفراء السعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا يدعون أطراف النزاع السودانية لوقف القتال

السودان..علم
السودان..علم

قالت وسائل إعلام عربية، إن سفراء السعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا دعوا أطراف النزاع السودانية لوقف القتال.

ويشهد السودان في الوقت الحالي، توترات بالغة أسفرت عن اشتباكات في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى من البلاد ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع في السودان. وإثر التطورات الجارية، انتفض العالم أجمع خوفا من دخول السودان في دوامة عنف لا نهاية لها.

وبعد الصراعات والتطورات الأخيرة التي يشهدها السودان، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تادروس أدهانوم إن الوضع في السودان مقلق للغاية، مشيرا إلى أن حوالي 277 شخصا قتلوا في الأحداث الجارية وأصيب 2600 آخرون.

كما قالت منظمة الصحة العالمية اليوم، إن هناك هجوما عسكريا على المرافق الصحية وسيارات الإسعاف بالسودان.

وأكدت المنظمة في تصريحات لشبكة "العربية"، أن السودان يعاني من نقص شديد للموارد الصحية، مطالبة السودانيين بأخذ الحيطة والحذر خلال الاشتباكات.

وأضافت الصحة العالمية، أن عشرات المستشفيات مهددة بالخروج عن الخدمة في السودان، كما أن مستشفيات الخرطوم تواجه نقصا في الدم والأدوية ومستلزمات أساسية.

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