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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نصائح ثمينة لمرضى القولون لتجنب المشاكل الصحية

القولون
القولون

 قدمت هيئة الدواء المصرية  بعض النصائح لتغيير بعض السلوكيات في النظام الغذائي والعادات اليومية لمرضى القولون االعصبي.

وقالت هيئة الدواء إنه لابد من اتباع النصائح التالية :

-تناول الأغذية الغنية بالألياف.​
-تناول الكثير من السوائل.​
-تجنب الأكل في وقت متأخر من الليل، وتناول الوجبات بطريقة معتدلة، مع الجلوس أثناء تناولها، ومضغ الطعام جيداً.​
-ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.​
-تجنب الأطعمة التي تسبب الغازات.​
-تجنب الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين في بعض الأحيان.​

ونصحت  هيئة الدواء المصرية بمراعاة الأكل الصحي، والرجوع إلى الصيدلي فيما يخص الأدوية غير الوصفية، وطرق تناوها، واستشارة الطبيب عند استمرار الأعراض، أو زيادتها.​

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