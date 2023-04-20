تقارير : إغلاق شركة تجسس إسرائيلية متهمة باختراق هواتف آيفون

أفادت تقارير أن شركة برامج التجسس الإسرائيلية QuaDream، والمتهمة باختراق هواتف آيفون، تستعد لإغلاق عملياتها، وذلك بعد استدعاء موظفي الشركة لجلسة استماع ، كما تم الكشف عن أن الشركة تخطط لتسريح معظم موظفيها ، مع الاحتفاظ بجزء صغير فقط للإشراف على الإغلاق.

وبحسب موقع HACKREAD فإن القرار يأتي وسط أزمة بقاء تواجهها شركات التجسس الإسرائيلية ، حيث أفادت تقارير بإغلاق العديد من الشركات ، بما في ذلك وحدة الهجمات الإلكترونية في Cognyte و Nemesis، كما قامت مجموعة NSO بتسريح 150 موظفًا في الصيف الماضي.

وأبلغت شركة مايكروسوفت ومختبر Citizen Lab الأسبوع الماضي أن شركة التجسس الإسرائيلية QuaDream تعمل على إصابة هواتف آيفون ببرامج تجسس، عن طريق استغلال نظام الدعوات الخاص بتقويم iCloud من شركة آبل.

وفقا لمجلة PCMag الأمريكية فإن النتائج التي توصلت لها شركة مايكروسوفت ومختبر Citizen Lab بعد التحقيق في عينات برامج التجسس التي يُزعم أنها تأتي من شركة التجسس الإسرائيلية QuaDream تشير إلى استخدام برنامج التجسس ، الذي أطلق عليه اسم "EndofDays" ، في عام 2021.

وذكرت صحيفة The Register أن الضغط على صناعة برامج التجسس يتزايد مما قد يساعد في تسريع زوال شركة QuaDream، كما قامت دول مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالضغط على بائعي برامج التجسس الذين يقدمون برامج تسمح للمستخدمين بمراقبة الهواتف الذكية.

وأضافت أن شركة التجسس QuaDream تعاني من صراع مالي كبير منذ عدة أشهر، إلى جانب أن مجلس إدارة الشركة يحاول بيع الملكية الفكرية لـ QuaDream.

وفقًا لمايكروسوفت وCitizen Lab فإنه من المحتمل أن تكون شركة QuaDream هي التي نشرت برنامج التجسس في عام 2021 الذي استهدف هواتف صحفيين وشخصيات من المعارضة السياسية وقادة سياسيين، معتمدة على “zero-click” أو “النقر الصفري” وهو هجوم يمكنه اختراق هواتف آيفون دون مطالبة المستخدم بالنقر فوق أي شيء.

وتقول مايكروسوفت إنه "من المحتمل جدًا" أن تقوم شركة QuaDream بتحديث تكتيكاتها لاختراق هواتف آيفون على أحدث إصدارات iOS، على الرغم من أن شركة آبل يبدو أنها قامت بتصحيح استغلال برامج التجسس في عام 2021 من خلال تحديثات البرامج المختلفة .



وصرح متحدث باسم شركة آبل لمجلة PCMag بأنه لا يوجد دليل على أن استغلال QuaDream تم استخدامه منذ iOS 14.4.2 في مارس من عام 2021، كما طورت الشركة أيضًا "وضع تأمين" جديد اختياري ، والذي يمكن أن يحبط محاولات القرصنة من شركات برامج التجسس المحترفة.