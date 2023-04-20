مسلسلات رمضان الحلقة 28.. دلال تقتل بلال شامة..ومصطفى شعبان يحصل على ورثه

شهدت الحلقة ٢٨ من مسلسلات شهر رمضان 2023 ، العديد من التطورات والأحداث، نقدم لكم ملخصًا كاملاً لما تم عرضهخلالها، من خلال التقرير التالي

الأجهر

مساء اليوم الحلقة 28 من مسلسل الأجهر والتى شهدت عدد من الأحداث الهامة والمثيرة.

وشهدت الحلقة احتفال أحمد صفوت وأشقاء عمرو سعد بزوجته الجديدة، التي حضرت إلى الحارة برفقة أحمد مجدي.

في الوقت الذي يقرر فيه مصطفى الأجهر الاعتراف لـ"ميدا"، أحمد صفوت بكل تاريخه وقصة شقيقه وشقيقته التي تقوم بدورها ناهد السباعي، ويرغب هو في الزواج منها.

سوق الكانتو

الحلقة الـ 28 من مسلسل “سوق الكانتو” العديد من المشاهد المشوقة، حيث تزوج أمير كرارة، من مي عز الدين، بعد قصة حبهما والعقبات التي واجهتهم خلال الحلقات الماضية.

وجاء مشهد حفل الزفاف، وبه جميع الأقارب وعائشة “ثراء جبيل" شقيقة أمير كرارة، وأحمد خالد صالح شقيقه أيضاً.

ضرب نار

الحلقة 28 من مسلسل ضرب نار العديد من الاحداث المثيرة والهامة.

أنقذ أحمد العوضي " جابر الكوماندا"؛ مهرة بعدما حبسها زيدان في المنزل.

وذهبت انتصار الي سحر وأبلغتها ان زيدان قد حبس مهرة في المنزل . في الوقت ذاته ذهبت سحر واخبرت جابر الكوماندا الذي ذهب وأنقذ مهرة

بابا المجال

شهدت الحلقة 28 من مسلسل بابا المجال، خروج زين مصطفى شعبان من السجن بهد براءته من تهمة الاتجار في المخدرات، واستعاد ميراثه وأمواله من عائلته الديابة وقام بطردهم من منزله، في الوقت الذي قرر زين أن يستكمل تجارة والده زكريا الديب والسيطرة على السوق.

ستهم

ستهم الحلقة 28، العديد من المفاجآت والتحولات الدرامية، والتي كانت بدايتها مع وفاة الدكتور حماد "جميل برسوم"، طبيب الغلابة بالقرية، وعودة نجله هاني"أحمد أبو ية" من أوروبا لاستكمال مسيرة والده في علاج الغلابة وفقراء القرية، فضلا عن مواجهة نارية بين ستهم " روجينا"، وشقيقها الأكبر رماح "جهاد سعد"، حول تهديده بطردها من ورشة الألباستر، و منزل والدها غانم، لكونه في حاجة إلي الفلوس، أو تشتريهم مما يثير استغراب ستهم حول كيفية تشتري ورثها وحقها الشرعي من شقيقها، بالاضافة إلي ذلك تحوم شكوك ستهم "روجينا"، حول محروس"محمد يونس" شقيق سعادات" سلوى عثمان" بشأن قتل زوجها عامر "إياد نصار".

تهديد رماح لستهم



بدأت الحلقة الـ28 بشهد لوفاة الدكتور حماد "جميل برسوم"، وعودة ابنه هاني " أحمد أبورية"، للإستكمال مسيرة والدته في علاج الفقراء، كما يستكمل رماح "جهاد سعد" طريقته في جمع الفلوس من أهالي القرية، والحصول على فائدة 30% شهريا، كما يذهب إلي ورشة الألباستر الخاصة بستهم"روجينا"، ويهددها يتركها للورشة ومنزل والدها لكونه إرث والدهم، وإذا كانت تريدهم تشتريهم ومما يصيب هذا الأمر ستهم بصدمة كبيرة، فكيف تشتري حقها من شقيقها، ولكنها ترفض وتهدد رماح بالابتعاد عنها، وإلا سوف تسبب له العديد من المشاكل، وتخلع عمامة التي علي رأسها، وهنا يصاب رماح بصدمة كبيرة حينها يرى ستهم حلقت رأسها نهائيا "على الزيرو"، ويتركها ويذهب وهو في حالة ذهول.

شكوك حول قتل عامر



كما يهدد محروس "محمد يونس"، شقيقته سعادات"سلوى عثمان"، بإنه إذا لم يتزوج ستهم، سوف يفضح سرهم ولكن يسكت، وسوف يقتل ستهم، وبالفعل يذهب محروس إلي ستهم "روجينا"، ويعرض عليها الزواج من جديد، ويكون معه ذهب كثير، ولكنها ترفض، وهنا يكشف لها أنه كان يعتقد بموت زوجها عامر "إياد نصار"، أن كل شيء انتهى، ولكن لم يحدث ومازل عامر في قلبها، ويؤكد لها أن عامر كان لابد أن يموت، وهنا تتشاجر ستهم مع محروس، وتمسك في ملابسة، وتهددت إذا كان له يد في موت عامر، لمن تسكت وسوف يأخذ حقه منه، وتبدأ شكوك ستهم تتوجه إلي محروس في جريمة قتل عامر.

المحبة والمودة بين جبر وبخيتة

وتنتقل الأحداث محافظة المنيا، حيث يعيش فيها جبر "محمد عبد الحافظ"، مع زوجته بخيتة "غادة طلعت"، ويدور مباراة تمثيلية بين جبر وبخيتة، في مشهد من أروع المشاهد التي تجمع رجل يعترف بتفضل زوجته عليه بكل مودة ورحمة، مشهد يعترف فيه جبر بمدى وقوف بخيتة بجوارة في كل المواقف الصعبة التي مرورا بها، لترد عليه وتنسب الفضل له وأنه من أحن واطيب الرجال، في حوار رائع صاغة السيناريست ناصر عبد الرحمن، وترجمة إلي صورة ولحم ودم المبدع رؤوف عبد العزيز.

وتنتهي الحلقة بذهاب سعادات "سلوى عثمان" إلى ستهم "روجينا"، لمحاولة اقناعها بالزواج من شقيقها محروس "محمد يونس"، وتؤكد لها بأنه ليس لدية إي يد في قتل زوجها عامر "إياد نصار".

كما استطاع المخرج رؤوف عبد العزيز، فى تحويل النص المكتوب لسيناريست ناصر عبد الرحمن من أحداث وشخصيات افتراضية إلى مشاهد وأصوات وشخصيات حقيقية من لحم ودم، كما حافظ على إيقاع الحلقات بشكل رائع, فضلا عن توظيف كل شيء في العمل بشكل يخدم الموضوع بشكل عام، خاصة أنه ترك بصمة فريدة في النواحى الإخراجية للعمل الدرامي، سواء في توظيف قدرات الممثلين بشكل احترافي، وهذا ما ظهر بشكل واضح في كل النجوم المشاركين في العمل، وحرصه الشديد على التصوير في مواقع حقيقة، من خلال اختيار أماكن التصوير الخلابة في الصعيد، حيث ظهرت المناظر الطبيعية الجميلة للصعيد في أكثر من مشهد بواقعية تامة دون الاستعانة بديكورات.



حضرة العمدة

الحلقة 28 من مسلسل حضرة العمدة تجمهر عدد من أهالي قرية “تل شبورة”، أمام منزل شلباية (وفاء عامر)، للمطالبة بأموالهم، التي أعطوها إياها.

وتشاجر أفراد عائلة الدهيشة على الميراث، في حياة عين الحاج ضرغام، الذي لازم الفراش مريضا، بعد الحكم علي ابنه سامر بالإعدام.

ليل ام البنات

مسلسل ليل أم البنات الحلقة 28 تطور جديد فى الأحداث حيث تحاول شيرين “فريال يوسف أن توجه الرأى العام مع ليل “سهير رمزى” من أجل التعاطف مع قضيتها المهمة فيها بالقتل.

وتتوجه ابنة ليل عالية “هايدى رفعت” من أجل زيارة والدتها.

عملة نادرة

الحلقة 28 من مسلسل عملة نادرة، العديد من الاحداث الهامة حول شخصية "نادرة" التي تجسدها الفنانة نيللي كريم وحماها "عبد الجبار" والذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.



تبدأ الاحداث عندما يبشر عبد الجبار باشا مصر بقرب فتح المقبرة الفرعونية ولكنه يخبر عبد الجبار انه كاذب وينهي تعامله معه ويخبره ان نادرة اخبرته بكل شيء، تقترح نادرة على حسن أبو عصايا ان تذهب لعبد الجبار لرؤية ابنها يوسف، يطلب منها حسن ان تترك الامر عليه، يغضب عطية من قرار حسن بالذهاب لعبد الجبار، يذهب حسن لعبد الجبار يطلب منه باسم صداقتهم القديمة ان يسمح لنادرة برؤية ابنها، يخبره عبد الجبار ان الامر ليس بهذه السهولة، يحاول معه حسن مره أخرى ويوافق ويطلب منه ان تحضر غداً لرؤيته.

جميلة

الحلقة الـ 28 من مسلسل جميلة ، تطورات جديدة والذي تخوض من خلاله الفنانة ريهام حجاج الماراثون الرمضاني لهذا العام.



وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون العديد من الاحداث الهامة حول شخصية "جميلة" التي تجسدها الفنانة ريهام حجاج.

تبدأ الاحداث بمواجه جميلة هشام بكلام الممرضة ويؤكد لها انها حامل في ابنه، ولكن جميلة لم تعير لكلامه انتباه ويعاود هشام اعترافه لجميلة ويخبرها ان هذه فرصتها الأخيرة للحمل ويجب ان تتطلق من زياد وتتزوجه، تنهار جميلة وتسقط ارضاً، يحاول زياد الاتصال بجميلة ولكنها لا تستطيع الرد علية.

الكبير ٧



مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 28، تطورات في الأحداث بطريقة كوميدية، بعد عرض الحلقة، عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وتبدأ أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 28، بمشهد تمثيلي بين أحمد مكي ومحمد سلام، حيث يظهر كلا منهما بشخصيته الحقيقية في البداية، ويتفاجئ سلام بمنتج فيلمه الجديد في لوكيشن التصوير

رسالة الامام

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 28 تطور جديد فى الأحداث حيث يحاول صهيب "محمد علاء" والجروى "نضال الشافعى" أن يستقطبا الإمام الشافعى "خالد النبوى" نحوهما حتى يدعمهما فى حربهما ضد السرى "حمزة العيلى" وهو ما رفضه الشافعى مؤكدا على أنه لن يكن هناك مكسبا فى هذه الحرب سوى للمتصارعين عليها والمتضرر الوحيد فيها هم أهل الفسطاط.

جعفر العمدة

الحلقة 28 من مسلسل جعفر العمدة على قتل دلال لـ بلال شامة بعدما عرفت المكان الذي يختبئ به.

وقام جعفر العمدة بعمل كمين لـ دلال حيث قام أحد رجاله بإبلاغ دلال بمكان بلال شامة لتذهب دلال إليه وتقتله.

١٠٠٠ حمد لله على السلامة

مساء اليوم الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "1000 حمدللة ع السلامة" والذي تخوض بطولته النجمة يسرا وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون العديد من الأحداث الكوميدية حول عائلة "سميحة" النجمة يسرا فور عودتهم من كندا والتي تجسد دورها النجمة يسرا وأبنائها "سماح" وتجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد و "سامح" ويجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي.