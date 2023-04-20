هل تصطدم المركبة الفضائية RHESSI بالأراضي المصرية.. البحوث الفلكية توضح

المركبة الفضائية RHESSI تابعة لوكالة ناسا كانت تحمل قمر صناعي يرصد التوهجات الشمسية وساعد العلماء على فهم اندفاعات الطاقة القوية للشمس سوف يسقط على الأرض هذا خلال ساعات، بعد 21 عامًا تقريبًا من إطلاقه قضاها في الفضاء الخارجي.

هل تسقط المركبة الفضائية RHESSI بمصر … البحوث الفلكية تطمئن المصريين

ويعد سقوط المركبة الفضائية التابعة لـ ناسا RHESSI، خطر يخشاه من قراء الأخبار التي تقول بسقوط المركبة الفضائية، حيث بدء عدد كبير من المصريين يتسألون عن إحتمالية أن تسقط RHESSI علي الأراضي المصرية، حيث من المتوقع أن تصطدم المركبة الفضائية المتقاعدة بالأرض في الساعات الأولي من فجر اليوم 20 أبريل.

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موقع سقوط المركبة الفضائية التابعة لـ ناسا والتي من المتوقع سقوطها على الأرض خلال ساعات مع فجر يوم الخميس 20 أبريل.

وأوضح القاضي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أن مركبة الفضاء RHESSI، ليس من المتوقع أن تصدم بالأراضي المصرية وأن ذلك طبقا للحسابات الفلكية باستخدام آخر بيانات منشورة عن المركبة الفضائية مساء اليوم.

وكشف رئيس معهد البحوث الفلكية عن المكان المتوقع لسقوط المركبة الفضائية التابعة لناسا، حيث أكد انه طبقا لاخر حسابات تم تحديث موقع السقوط الى خط عرض 26 وخط طول 126 (بحر الصين الشرقى)الساعة 2:49 بالتوقيت المحلى للقاهرة.

مركبة الفضاء RHESSI

وأكد علي انه لا يوجد اي داعي للقلق و أن احتمالات الخطر منخفضة، مؤكدآ علي انه سوف يتم احتراق معظم أجزاء المركبة والتى يبلغ وزنها ما يقرب من 300 كجم عند دخولها الغلاف الجوى وستصل منها اجزاء بسيطة لا تشكل أى تهديد على كوكب الأرض.

والفت الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلي أن عودة الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية إلى كوكب الأرض امرا شائعا ويتكرر يوميا وذلك بسبب انتهاء العمر الافتراضى لها نتيجة وقوعها تحت تأثير قوى الاضطرابات المختلفة وخاصة قوى جذب الأرض وكذلك قوة كبح الغلاف الجوى .

واضاف أن المعهد يمتلك محطة لرصد الحطام الفضائي من خلال مرصد القطامية بوحدة الحسابات المدارية بمتابعة الأقمار الصناعية، وان تلك المحطة تم تدشينها حديثا، وأن المعهد يقوم حاليا بإنشاء محطة جديدة باستخدام اشعة الليزر لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي بالتعاون مع الجانب الصيني والتي من المنتظر البدء في تشغيلها خلال هذا العام.