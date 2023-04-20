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هل اخترقت المركبة الفضائية RHESSI سماء كييف بأوكرانيا ؟ .. البحوث الفلكية توضح

صدى البلد

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، توضيحا عاجلا بشأن المركبة الفضائية التابعة لـ ناسا RHESSI، والتي انتشرت عدد من الفيديوهات تشير إلى سقوط المركبة الفضائية داخل الأراضي الأوركرانيا وبالتحديد بمدينة كييف، أظهرت الفيديوهات اختراق المركبة وسقوطها داخل العاصمة الأوكرانيا.

سقوط المركبة الفضائية RHESSI بـ كيف باوكرانيا

وقال معهد البحوث الفلكية، عبر صفحتة الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، “أن الفيديو المنتشر في بعض وسائل الاعلام لدخول المركبة الفضائية RHESSI الغلاف الجوي فوق سماء مدينة كييف بأوكرانيا غير صحيح  انما هو عملية احتراق  نيزك لحظة دخوله بالغلاف الجوي و جاري متابعة رصد دخول RHESSI ”.

البحوث الفلكية تكشف عن مكان سقوط المركبة الفضائية التابعة لوكالة ناسا

وأوضح المعهد أنه طبقا للحسابات المدارية فإن المسار الأرضي للمركبة الفضائية يبعد تماما عن أوكرانيا.

ويعود تاريخ إطلاق المركبة الفضائية إلى 5 فبراير 2002 وكانت المهمة الأساسية لها استكشاف الفيزياء الأساسية لتسريع الجسيمات وإطلاق الطاقة المتفجرة في التوهجات الشمسية، ويتم تحقيق ذلك من خلال التصوير الطيفي في الأشعة السينية وأشعة جاما بدقة زاويّة وطاقة دقيقة للكشف عن مواقع وأطياف الإلكترونات والأيونات المتسارعة وأشد حرارة للبلازما.

وغطت المركبة ما يزيد عن 11 دورة شمسية مسجلة أكثر من 100000 من أحداث الأشعة السينية ، و 42 مع انبعاث أشعة جاما أعلى من 300 كيلو فولت ، و 27 مع انبعاث أشعة جاما.

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