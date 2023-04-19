البحوث الفلكية تكشف عن مكان سقوط المركبة الفضائية التابعة لوكالة ناسا

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موقع سقوط المركبة الفضائية التابعة لـ ناسا والتي من المتوقع سقوطها على الأرض خلال ساعات مع فجر يوم الخميس 20 أبريل.

سقوط المركبة الفضائية التابعة لـ ناسا

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية، إنه بعد 21 عاما من الاطلاق يتوقع أن تصطدم مركبة الفضاء RHESSI التابعة لناسا بكوكب الأرض فجر الخميس الموافق 20 أبريل 2023 فى تمام الساعة 4:39 بتوقيت القاهرة عند خط عرض -32 درجة وخط طول 175 درجة وذلك طبقا للحسابات الفلكية باستخدام آخر بيانات منشورة عن المركبة الفضائية مساء اليوم.

وأوضح معهد البحوث الفلكية عن المكان المتوقع لسقوط المركبة الفضائية التابعة لناسا، حيث أكد انه طبقا لاخر حسابات تم تحديث موقع السقوط الى خط عرض 26 وخط طول 126 (بحر الصين الشرقى)الساعة 2:49 بالتوقيت المحلى للقاهرة.

وسوف يتم احتراق معظم أجزاء المركبة والتى يبلغ وزنها ما يقرب من 300 كجم عند دخولها الغلاف الجوى وستصل منها اجزاء بسيطة لا تشكل أى تهديد على كوكب الأرض.

ويعود تاريخ إطلاق المركبة الفضائية إلى 5 فبراير 2002 وكانت المهمة الأساسية لها استكشاف الفيزياء الأساسية لتسريع الجسيمات وإطلاق الطاقة المتفجرة في التوهجات الشمسية، ويتم تحقيق ذلك من خلال التصوير الطيفي في الأشعة السينية وأشعة جاما بدقة زاويّة وطاقة دقيقة للكشف عن مواقع وأطياف الإلكترونات والأيونات المتسارعة وأشد حرارة للبلازما.

وغطت المركبة ما يزيد عن 11 دورة شمسية مسجلة أكثر من 100000 من أحداث الأشعة السينية ، و 42 مع انبعاث أشعة جاما أعلى من 300 كيلو فولت ، و 27 مع انبعاث أشعة جاما.

ويعد موضوع عودة الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية إلى كوكب الأرض امرا شائعا ويتكرر يوميا وذلك بسبب انتهاء العمر الافتراضى لها نتيجة وقوعها تحت تأثير قوى الاضطرابات المختلفة وخاصة قوى جذب الأرض وكذلك قوة كبح الغلاف الجوى .