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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

البحوث الفلكية: مركبة فضائية تصطدم بالأرض خلال ساعات

صدى البلد

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أحداث اخبار المركبة الفضائية التابعة لـ ناسا والتى من المقرر سقوطها خلال سويعات قليلة، مع فجر يوم الخميس.

مركبة فضائية تصطدم بالأرض فجر اليوم

وأوضح المعهد أنه بعد إطلاق المركبة الفضائية التابعة لناسا بـ 21 عاما  يتوقع أن تصطدم مركبة الفضاء RHESSI التابعة لـ ناسا بكوكب الأرض فجر الخميس الموافق 20 أبريل 2023 فى تمام الساعة 4:39 بتوقيت القاهرة عند خط عرض -32 درجة وخط طول 175 درجة وذلك طبقا للحسابات الفلكية باستخدام آخر بيانات منشورة عن المركبة الفضائية مساء اليوم.

وأشار معهد الفلك إلي أنه سوف يتم احتراق معظم أجزاء المركبة والتى يبلغ وزنها ما يقرب من 300 كجم عند دخولها الغلاف الجوى وسوف تصل منها اجزاء بسيطة لا تشكل أى تهديد على كوكب الأرض .

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ويعود تاريخ إطلاق المركبة الفضائية إلى 5 فبراير 2002 وكانت المهمة الأساسية لها استكشاف الفيزياء الأساسية لتسريع الجسيمات وإطلاق الطاقة المتفجرة في التوهجات الشمسية، ويتم تحقيق ذلك من خلال التصوير الطيفي في الأشعة السينية وأشعة جاما بدقة زاويّة وطاقة دقيقة للكشف عن مواقع وأطياف الإلكترونات والأيونات المتسارعة وأشد حرارة للبلازما.

وغطت المركبة ما يزيد عن 11 دورة شمسية مسجلة أكثر من 100000 من أحداث الأشعة السينية ، و 42 مع انبعاث أشعة جاما أعلى من 300 كيلو فولت ، و 27 مع انبعاث أشعة جاما.

وجدير بالذكر أن المركبة الفضائية انتهت من مهمتها فى تاريخ 16 اغسطس 2018 أى بعد 16 عاما من التشغيل الناجح قبل أن تحدث صعوبات فى الاتصال وخلال هذه الفترة كانت تعتبر المرصد الوحيد الذي يمكنه توفير التحليل الطيفي لتصوير الإلكترونات النشطة التي تحمل مثل هذا الجزء الكبير من الطاقة المنبعثة في التوهجات.

الشكل المرفق يوضح المسار الرضى المتوقع لحركة المركبة الفضائية وتبين المسارات الزرقاء والصفراء الأماكن المحتمل أن تسقط فيها بقايا المركبة الفضائية.


ويعد موضوع عودة الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية إلى كوكب الأرض امرا شائعا ويتكرر يوميا وذلك بسبب انتهاء العمر الافتراضى لها نتيجة وقوعها تحت تأثير قوى الاضطرابات المختلفة وخاصة قوى جذب الأرض وكذلك قوة كبح الغلاف الجوى .

ويقوم المعهد من خلال وحدة الحسابات المدارية بمتابعة الأقمار الصناعية وكذلك الحطام الفضائي، ومن خلال الأرصاد باستخدام محطة القطامية لرصد الحطام الفضائي التي تم تدشينها حديثا. بينما يقوم المعهد حاليا بإنشاء محطة جديدة باستخدام اشعة الليزر لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي بالتعاون مع الجانب الصيني والتي من المنتظر البدء في تشغيلها خلال هذا العام.
 

مركبة فضائية مركبة فضائية تصدم بالأرض تصدم بالأرض اخبار المركبة الفضائية التابعة لناسا

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