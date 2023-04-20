عرض مسرحية خطة كيوبيد ثانى أيام عيد الفطر

صرح الفنان محسن منصور مدير عام المسرح الحديث بأن مسرحية " خطة كيوبيد" سوف تعود للجمهور بدءا من ثاني أيام عيد الفطر المبارك لتصبح عرض الماتينيه الذي تقدمه الفرقة ضمن باقة العروض التي من المقرر عرضها في الموسم الصيفي .

جدير بالذكر أن مسرحية " خطة كيوبيد " تُعرض للموسم السادس وتعتبر باكورة إنتاج قاعة يوسف إدريس بعد إعادة إفتتاحها في سبتمبر الماضي وقد تم نقلها إلي القاعة الكبيرة بمسرح السلام نظرا للإقبال الكبير من جمهور المسرح وذلك بدءا من الموسم الثاني وبعد أن حققت نجاحا كبيرا وأعادت لافتة كامل العدد للمسرح طوال أيام عرضها بقاعة يوسف إدريس .

" خطة كيوبيد " مسرحية إجتماعية كوميدية ساخرة بطولة : عبدالمنعم رياض، كريم الحسيني، نوال سمير، أمنية حسن، ديكور احمد امين، اضاءة ابو بكر الشريف، ازياء رباب البرنس، تنفيذ ديكور وازياء مي كمال، موسيقي تامرعبدالمجيد، تأليف واشعار عبدالله الشاعر، اخراج احمد فؤاد.