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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فتح الحجز لشراء رينج روفر الكهربائية | صور

سيتم فتح طلبات شراء سيارة رينج روفر الكهربائية التي تعمل بالبطارية في وقت لاحق من هذا العام قبل طرح السيارة للبيع بحلول نهاية عام 2024.

ستكون أول سيارة لاند روفر كهربائية من JLR (الاسم الرسمي الجديد لجاكوار لاند روفر) وسيتم بناؤها في منشأة إنتاج سوليهل في ميدلاندز.

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ستعتمد سيارة رينج روفر الكهربائية على منصة MLA، التي تدعم كلاً من محركات الاحتراق الهجينة ومجموعة نقل الحركة الكهربائية بالكامل.

تم الكشف عن القليل من التفاصيل الفنية الأخرى للسيارة التي وصفتها JLRبأنها "أول سيارة دفع رباعي كهربائية فاخرة في العالم".

قال مدير برنامج المركبات في JLR ، نيك كولينز ، إنه "سيقدم قيمًا حقيقية لسيارة رينج روفر" ، بما في ذلك "القدرة على الطرق الوعرة، وسهولة الاستخدام، وأضاف: "سيكون معيارًا للرفاهية الراقية وشهادة على ما ستخلقه هذه العلامة التجارية".

ستنتج منصة MLAمركبات كهربائية أخرى في المستقبل كجزء من تعهد JLRبأن يكون لها نموذج كهربائي تحت كل علامة من علاماتها التجارية الأربع (رينج روفر وديسكفري وديفيندر وجاكوار) بحلول عام 2026 ، وهو نموذج كهربائي في كل من نماذجها بحلول عام 2030 ولكل سيارة تبيعها ستكون كهربائية بحلول عام 2036.

تستخدم سيارة رينج روفر الكهربائية في البداية البطاريات التي تم الحصول عليها من مورد خارجي ، قبل أن تتحول إلى استخدام الخلايا التي تصنعها الشركة الأم JLR Tata عندما يكون لديها مصنع جيجا على الإنترنت في غضون السنوات الخمس المقبلة.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة JLR Adrian Mardell أن صفقة توريد البطاريات هذه آمنة ولن تبطئ إطلاق السيارة الجديدة العام المقبل.

ستوفر جميع موديلات لاند رور خيار توليد قوة كهربائية بالكامل بحلول نهاية العقد تماشياً مع طموح العلامة التجارية لتحقيق مزيج مبيعات EVبنسبة 60٪ بحلول تلك المرحلة.

لا تزال سيارة رينج روفر الكهربائية ، التي ستكون بمثابة منافس لسيارتي BMW iXو Mercedes-Benz EQS SUV، طي الكتمان (حتى النماذج الأولية المموهة لم تصل بعد إلى الطرق العامة) ، ولكن من غير المرجح بصريًا أن تختلف اختلافًا كبيرًا عن السيارة التي تعمل بالطاقة ICE .

 

يشير التطور الدقيق لتصميم رينج روفر على مر السنين إلى أن شكلها المميز الذي يمكن تمييزه هو جزء لا يتجزأ من اسم الطراز ، لذلك من المحتمل أن يتم الحفاظ عليها لجميع أنواع مجموعة نقل الحركة.

كان من المخطط أن تشارك السيارة الكهربائية الأولى من Land Roverدعائم MLAمع جاكوار XJالكهربائية التي وعدت بها منذ فترة طويلة ، ولكن تم إلغاء هذا النموذج لأنه كان يعتبر غير متوافق مع رؤية الرئيس التنفيذي آنذاك تييري بولوري للعلامة التجارية.

يمكن أن تكون سيارة رينج روفر الكهربائية واحدة من نماذج الإنتاج الأولى التي تستفيد من شراكة تطوير جديدة بين JLR و BMW، والتي ستجعل الشركات الألمانية والبريطانية تتعاون في أنظمة القيادة الكهربائية. ما إذا كانت هذه الأنظمة ستحمل أي علاقة بتلك التي تستخدمها سيارات BMWالكهربائية الحالية - أو في الواقع Jaguar I-Paceالخاصة بـ JLR - غير واضح ، ولكن من شبه المؤكد أن سيارة رينج روفر الكهربائية ستحتوي على محورين مدفوعين ولها أرقام طاقة مماثلة لأقوى سيارة ICE.

رينج روفر JLR جاكوار لاند روفر JLR Tata BMW Mercedes-Benz

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