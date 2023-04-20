مستقبل وطن يواصل قوافل الخير وفعالياته الخدمية للمواطنين والأعضاء بالإسكندرية

نظم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية برعاية النائب رزق راغب ضيف الله أمين الحزب بالمحافظة، عدداً من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظة الإسكندرية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة لتلبية احتياجات المواطنين، وأيضاً ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع السكندري والمواطنين، إيماناً منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وأشار الحزب أن حملة قوافل الخير واصلت فاعليتها في أحياء أمانة العامرية ثان وتم توزيع مواد غذائية بمنطقة السفن، ونظمت أمانة العامرية أول معرض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وفي إطار حملة "إفطار صائم"، قامت أمانات كرموز والمنتزه ثالث وباب شرق بتوزيع وجبات إفطار للصائمين، بينما نظمت أمانة سيدي جابر مائدة إفطار صائم، وتوزيع وجبات إفطار للصائمين بمنطقة مطابع محرم مطار النزهه.

وفي غرب الإسكندرية، واصلت أمانة الدخيلة توزيع ملابس العيد الجديدة على أهالينا بمنطقة الدخيلة، ونظمت أمانة العامرية أول قافلة الطبية بتخصصات أسنان وباطنه وأطفال ونساء بالتعاون مع مركز الصفا التخصصي بالوحدة الحزبية بالصفا خصم ٥٠%على الكشف، وقامت أمانة العامرية ثان باستخراج كروت فيزا ميزا بشياخة السفن.

كما نظمت أمانة الدخيلة ندوة بعنوان "الإسكندرية القديمة" ألقاها المحاضر محمد السيد من الإدارة العامة للوعي الأثري بمنطقة آثار الإسكندرية، ونظمت أمانة الجمرك اربع ندوات أونلاين حول "أسرار التربية الإيجابية"، و"فن التفاوض"، و"كيفية كتابة السيرة الذاتية"، و"السلامة والصحة المهنية في المنازل".

وواصلت الدورة الرمضانية التي ينظمها حزب مستقبل وطن على مستوى محافظة الإسكندرية على ملاعب نادي الصيد، حيث شهدت البطولة فوز فريق العامرية أول على فريق كرموز والصعود للدور قبل النهائي.

ونظمت أمانة برج العرب حفل ختام الدورة الرمضانية لكرة القدم على مستوى القسم، بينما اختتمت أمانة اللبان الدورة الرمضانية للعبة «الدومينو» والتي استمرت الدورة ستة أيام وذلك لأول مرة بالإسكندرية.