أوكرانيا وأمريكا تبحثان المزيد من العمل لمصادرة الأصول الروسية

بحث المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين وممثلو وزارة العدل الأمريكية تابعون لفريق عمل "كليبتوكابتشر"، اليوم /الخميس/، مزيدًا من العمل حول البحث عن الأصول الروسية والتحقيق في قضايا غسيل الأموال الدولي.

وأفاد مكتب المدعي العام الأوكراني- في بيان، نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية- بأن أندريه كوستين التقى ممثلي "كليبتوكابتشر" من وزارة العدل الأمريكية، والذي يعمل على مهمة استثنائية؛ للبحث عن الأصول الروسية والتحقيق في قضايا غسيل الأموال الدولي.

وفي الاجتماع.. شكر المدعي العام الأوكراني، مدير فرقة العمل (كليبتوكابتشر) أندرو آدامز، وناقش المشاركون قائمة المهام ذات الأولوية لمزيد من التعاون.

وأشار كوستين إلى أن دور الولايات المتحدة حاسم في الحد من موارد النخبة الروسية، وإضعاف نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال المدعي العام "نقدر بشدة جهود الولايات المتحدة في العثور على الأصول ومصادرتها، وتوجيهها إلى أغراض إعمار أوكرانيا وتعويض الأضرار التي لحقت بالأوكرانيين".

يشار إلي أن فرقة العمل الأوكرانية والأمريكية على اتصالات مستمرة وتتعاون بشأن مسألة مصادر الأصول الروسية.