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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل شخصين على الأقل في إعصار ضرب ولاية أوكلاهوما بالولايات المتحدة

صدى البلد

لقي شخصان على الأقل مصرعهما ،اليوم الخميس، في مقاطعة ماكلين بولاية أوكلاهوما  في الولايات المتحدة الأمريكية عندما اجتاحت عواصف رعدية وأعاصير شديدة عدة مناطق في وسط الولايات المتحدة، حسبما ذكرت السلطات المحلية.

وقالت إدارة الطوارئ في مقاطعة ماكلين في منشور على فيسبوك إن العواصف أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل مع استجابة الطواقم للعديد من الأشخاص المصابين والمحاصرين في منازلهم ، وحثت السكان على البقاء بعيدا عن المناطق المتضررة، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وأصدرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS) تحذيرات من العواصف الرعدية الشديدة والبرد والأعاصير من يوم الأربعاء إلى الليل عبر أجزاء من وسط الولايات المتحدة بما في ذلك أوكلاهوما وكانساس وأيوا.

ومن المتوقع حدوث عواصف رعدية قوية مع احتمال حدوث طقس شديد من صباح الخميس إلى فترة ما بعد الظهر ، وفقا لـ دائرة الأرصاد الوطنية .

وظل ما يقرب من 20 ألف عميل في أوكلاهوما بدون كهرباء حتى وقت مبكر من يوم الخميس بسبب العواصف، وفقا لموقع poweroutage.us.

ويأتي هذا الأعصار بعد أسابيع من إعصار اجتاح جنوب شرق ولاية ميسوري ، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص. كما أطلقت موجة سابقة من العواصف الرعدية إعصارا الشهر الماضي دمر بلدة رولينج فورك بولاية ميسيسيبي ، ودمر العديد من منازل المجتمع البالغ عددها 400 منزل وقتل 26 شخصا.
 

ماكلين أوكلاهوما الولايات المتحدة الأرصاد الجوية ولاية ميسوري المصابين

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