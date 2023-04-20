وزارة الطيران تكثف استعداداتها لاستقبال المسافرين خلال إجازة عيد الفطر وعودة المعتمرين

أنهت وزارة الطيران المدني وجميع شركاتها كافة استعداداتها لاستقبال المعتمرين والمسافرين لقضاء أجازة العيد والاستمتاع بالمقاصد السياحية المصرية.

و تشهد المطارات المصرية خلال الفترة الحالية كثافة ملحوظة بزيادة معدلات تشغيل الرحلات الجوية.

يأتي ذلك تزامنًا مع انتهاء موسم عمرة شهر رمضان المبارك وعودة المعتمرين من الأراضي المقدسة والاستعداد لأجازه عيد الفطر المبارك ،، وفي ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى.

وفى هذا السياق وجه وزير الطيران بضرورة رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع مطارات الجمهورية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لضيوف الرحمن فور وصولهم بعد أداء مناسك العمرة، وتذليل كافة العقبات أمام جميع المسافرين.

وأكد، حرص وزارة الطيران المدنى على توفير أقصى سبل الراحة لذوى القدرات الخاصة وكبار السن، حيث تم توفير عدد كبير من الكراسي المتحركة وتخصيص فريق من موظفي العلاقات العامة لمساعدتهم على إنهاء إجراءاتهم بكل سهولة ويسر .

وقد قامت شركة ميناء القاهرة الجوي بتخصيص غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة أنسياب حركة الركاب وانتظام جداول الرحلات على أن يتم التدخل الفوري والسريع لحل أي صعوبات قد تطرأ داخل الصالات ، مشيدًا بالتنسيق الكامل والتعاون الفعال مع كافة الجهات المعنيه العاملة بالمطار .

كما أثنى على الجهد المبذول والأداء الفعال الذي ظهر واضحا خلال موسم العمرة وسفر المعتمرين مشيدًا بانتظام وانسيابية حركة التشغيل والتنسيق الجيد مع كافة الجهات المعنية بمطار القاهرة ومطارات الجمهورية ومطاري جدة والمدينة للتواصل على مدار 24 ساعة ومتابعة المستجدات أولا بأول لمنع حدوث التكدس خلال فترات الذروة داخل صالات السفر والوصول وتيسير إجراءات وصول المعتمرين بسهولة ويسر تام.

جدير بالذكر أنه من المخطط أن تسير الشركة الوطنية مصر للطيران ما يقرب من 305 رحلة جوية لنقل 74 ألف راكب من مطاري جدة والمدينة المنوره إلى أرض الوطن خلال الفترة من 20 إبريل وحتى 2 مايو ، هذا بالإضافة إلى رحلات شركة إير كايرو حيث من المقرر ان تنقل ما يقرب من 16200 راكب على متن 98 رحلة جوية من المدن السعودية إلى كل من مطاري القاهرة وسفنكس وباقي المطارات المصريه مثل برج العرب وسوهاج واسيوط وذلك خلال الفتره من 20 أبريل وحتى 2 مايو القادم .

ومن المخطط أن تسير الشركة الوطنية مصر للطيران ما يقرب من 534 رحلة داخلية ؛ وشركة إير كايرو 315 رحلة جوية في الإتجاهين ( ذهاب / عودة ) من مطار القاهرة الدولي إلى مطارات الجذب السياحي وهي شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والأقصر وأسوان خلال أجازة عيد الفطر المبارك بالإضافة إلى الرحلات الداخلية بين مطارات الجذب السياحي بعضها البعض فضلا عن رحلات الشارتر لنقل السائحين إلى المقاصد السياحية المصرية.