مصدر أمني مصدر يكشف حقيقة انتشار الكلاب الشرسة وترويع المواطنين بشوارع الإسكندرية

قال مصدر أمني أنه بالنسبة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأحد الحسابات الشخصية عبر موقع "فيس بوك" متضمناً شكوى لـ (صاحب الحساب – مقيم بمنطقة الفلكي بمحافظة الإسكندرية) بشأن انتشار ظاهرة سير قائدي الدراجات النارية ومركبات " التوك توك " بمحيط محل سكنه وبحوزتهم كلاب شرسة واستخدامها في أعمال ترويع المواطنين ، مُشيراً إلى تعرض أحدهم لكريمته وتسببه فى إحداث إصابتها .

بالفحص تم التوصل للشاكى ، وبسؤاله قرر أنه حال سير نجلته (طالبة – مقيمة بذات العنوان) شاهدت بعض الأشخاص بصحبتهم كلب فسقطت أرضاً ونفى حدوث ثمة مكروه لنجلته ، وبسؤال نجلته قررت ما جاء بأقوال والدها.. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

بإجراء التحريات تم تحديد المشكو في حقهما وتبين أنهما ( شخصين "أحدهما له معلومات جنائية" ) ، وبسؤالهما أقرا بصحة الواقعة ، وأضافا أن الكلب الذى كان بصحبتهما ملك أحدهما وغير مرخص (تم ضبطه).

كما يشار إلى قيام الأجهزة الأمنية بالعديد من الحملات الأمنية استهدفت محل الشكوى خلال الفترة من 15/1/2023 حتى 15/4/2023 أسفرت نتائجها عن ضبط (15 متهم في قضايا مخدرات - 22 متهم فى قضايا سلاح أبيض – 22 مركبة "توك توك" بدون ترخيص – 17 دراجة نارية "بدون ترخيص") .