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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأسبوع.. فيديو

البورصة المصرية
البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية أداءها المتباين لدى إغلاق تعاملات، أمس الأربعاء، ختام تعاملات الأسبوع، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، قابلتها عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية.

وقالت حنان  رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية ربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1.122 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1.8 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 1.7 مليار جنيه.

وإضافة رمسيس انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إي جي إكس 30) بنسبة 0.13% في المائة ليبلغ مستوى 17516.04نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إي جي إكس 70) بنسبة 0.5% ليبلغ مستوى 2991.93 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر (إي جي إكس 100) الأوسع نطاقًا، والذي زاد بنحو 0.56% ليبلغ مستوى 4549.74 نقطة.

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