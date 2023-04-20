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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون يرسل تعزيزات عسكرية تحسّبًا لإخلاء السفارة الأمريكية بالسودان

صدى البلد

قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون اليوم، إنها تراقب الوضع في السودان ونخطط للتعامل مع مختلف حالات الطوارئ.

وأكد البنتاجون، أنه أرسل تعزيزات عسكرية تحسّباً لاحتمال إخلاء السفارة الأميركية في الخرطوم. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وأضاف، نعمل على نشر "قدرات" إضافية بالمنطقة لتأمين مغادرة موظفي السفارة الأميركية من السودان عند الضرورة.

وقد ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الجميع في السودان وقف إطلاق النار ثلاثة أيام على الأقل بمناسبة عيد الفطر.

وأكد جوتيريش، أن وقف الاشتباكات في السودان يجب أن يتبعه حوار جاد يسمح بعملية انتقالية وتعيين حكومة مدنية. حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

وقالت الأمم المتحدة إن جوتيريش يقول هناك إجماع قوي على إدانة القتال الدائر في السودان والدعوة لوقف الاشتباكات.

ويشهد السودان في الوقت الحالي، توترات بالغة أسفرت عن اشتباكات في العاصمة الخرطوم وأماكن أخرى من البلاد ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع في السودان. وإثر التطورات الجارية، انتفض العالم أجمع خوفا من دخول السودان في دوامة عنف لا نهاية لها.

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