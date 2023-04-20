يسبب زلزالا أعنف 30 مرة| اكتشاف تسرب تحت المحيط الهادئ نتيجة ثقب في الأرض.. تفاصيل

يعتبر المحيط الهادي منطقة شديدة التماسك الجيولوجي والتي يحدث فيها العديد من الزلازل والنشاطات البركانية بشكل متكرر، ويعود ذلك إلى وجود حوالي 75٪ من الصفائح التكتونية في العالم في هذا المحيط، والتي تتحرك بسرعة تصل إلى بضعة سنتيمترات في السنة. ويوجد في هذه المنطقة خطوط صدعية وجبلية تمتد بطول المحيط، والتي تتفاعل مع بعضها البعض لتسبب الزلازل والبراكين.





وآثار ثقب - ظهر في المحيط الهادئ - الخوف والرعب لدرجة أن الخبراء أعلنوا النفير تحسبا لأن يؤدي حدوث صدع بقاع المحيط لزلزال مدمر.

زلزال بشدة 9 درجات

وأكد تقرير لقناة ”العربية”، أن الثقب القابع على بعد 50 ميلاً من ساحل ولاية أوريغون الأميركية، يضخ سائلًا ساخنًا أثار حفيظة العلماء الذين يحذرون من احتمالية أن يؤدي إلى وقوع زلزال بشدة 9 درجات قد يدمر الساحل الغربي.

وعلى الرغم من أن هذا الثقب يتواجد على طول خط صدع يقدر طوله 600 ميل يمتد من كاليفورنيا إلى كندا والمعروف باسم منطقة Cascadia Subduction Zone والذي تم اكتشافه في عام 2015، إلا أن المثير للقلق هو السائل المنبعث من الثقب وهو ما يسمى "زيت التشحيم" والذي يسمح للصفائح التكتونية بالتحرك بسهولة.



وفي هذا الصدد قال إيفان سولومون أستاذ علم المحيطات بجامعة واشنطن والذي شارك في دراسة تحليلية، إن "فقدان السوائل يقلل ضغط السوائل بين جزيئات الرواسب وبالتالي يزيد الاحتكاك بين الصفيحتين المحيطية والقارية".

وبزيادة السائل الموجود في شقوق الصدوع، يقل الضغط بين الصفيحتين التكتونيتين، وبدونها يمكن أن ينمو الضغط تحت القشرة الأرضية، مما يحدث زلزالا مدمرا.

وما رصد خلال الاستكشاف ليس مجرد فقاعات ميثان، بل إن الماء يخرج من قاع البحر مثل خرطوم إطفاء الحرائق.

وكانت السوائل المتسربة من الثقب أكثر دفئاً بمقدار 16 درجة فهرنهايت من مياه البحر المحيط، وكانت قادمة مباشرة من كاسكاديا، حيث تقدر درجات الحرارة بنحو 300 إلى 500 درجة فهرنهايت.

زلزال لم تشهده البشرية

ويرجح العلماء أن منطقة إندساس كاسكاديا ستكون ذات يوم مركز الزلزال الكبير، وهو زلزال لم تشهده البشرية منذ قرون وقد يدمر العديد من المدن في غرب أمريكا.

ويُقدر العلماء شدة هذا الزلزال بأنها أقوى 30 مرة من أعنف زلزال متوقع على طول صدع سان أندرياس الذي يمتد على طول كاليفورنيا.



وتشهد منطقة حزام النار في المحيط الهادي أكبر نشاط بركاني وزلزالي في العالم، حيث تمتد هذه المنطقة من جزر أليوشيان في ألاسكا إلى جزر كيريباتي في المحيط الهادي الغربي، وتشمل العديد من الجزر والدول مثل اليابان وإندونيسيا والفلبين ونيوزيلندا والمكسيك.

ويمكن أن تتسبب الزلازل في المحيط الهادي بأمواج مد بحري تعرف باسم "تسونامي"، والتي يمكن أن تصل إلى ارتفاعات شديدة وتسبب أضراراً كبيرة للسواحل، ولهذا السبب، يتم تنظيم نظم الإنذار المبكر للتحذير من حدوث تسونامي في المناطق المعرضة لهذا الخطر.

زلزال تركيا وسوريا

ويذكر أن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير، والذي دفن تحت أنقاضه أكثر من 50 ألف ضحية بين البلدين، وأصاب وشرّد مئات الآلاف، أثار موجة عالمية من الذعر والخوف من مصير مشابه قد يضرب أي جزء من الكرة الأرضية. وأصبحت كلمات "زلزال" و"كارثة" و"هزة أرضية" و"مقياس ريختر" و"تسونامي" هي الكلمات الأكثر بحثاً على محركات البحث حول العالم.

وبدأ الجميع يفكر في سيناريوهات الدمار المحتملة، وما إذا كان من الممكن حدوث زلزال قد يتسبب بنهاية البشرية، وسط مخاوف وتساؤلات عما إذا كانت قشرة الأرض قد أصيبت بالفعل بتصدعات لا رجعة عنها.