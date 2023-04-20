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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

عباس أبو الحسن: مبكرهش محمد رمضان وهاني شاكر بيقول شعارات

الفنان عباس أبو الحسن
الفنان عباس أبو الحسن

‏قال الفنان عباس أبو الحسن غيرت قناعاتي بالتدخل في مشكلة محمد رمضان وباسم سمرة قائلا: "أنا مبكرهش محمد رمضان ولكن الواحد بيطور من نفسه ومن قناعاته وفي معارك الواحد مش لازم يدخل فيها وأنا كنت بحارب في أي معركة بتظهر قدامي حتى لو ليس لها علاقة بيا".

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 ‏وتابع عباس أبو الحسن خلال لقائه في برنامج "أنا والقناع"، تقديم الإعلامية "منى عبد الوهاب"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه بالفعل هاجم الفنان هاني شاكر على كل شيء فعله أثناء وجوده في نقابة المهن الموسيقية وأنه أيضا هاجمه بسبب حصوله على جنسية أخرى وذلك كان بسبب القيم والشعارات الذي كان يقولها.

 

هاني شاكر كان بيقول شعارات 

 

ونوه عباس أبو الحسن قائلا: "كان بيقول شعارات وعزة مصر وأن مصر مينفعش يتقال فيها كذا وفي الآخر تروح تهاجر وتحصل على جنسية دولة أخرى غير بلدك والأمر كان اضحوكة".

عباس ابو الحسن مني عبد الوهاب محمد رمضان باسم سمرة هاني شاكر

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