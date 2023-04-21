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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

وحش سداسي العجلات بونكر كانون سايبر.. أقوى بيك أب جديدة| صور

بونكر كانون سايبر
بونكر كانون سايبر بيك أب

ظهرت السيارة بونكر كانون سايبر والتي تنتمي إلى فئة البيك أب، داخل معرض شنغهاي للسيارات 2023 في الصين، وذلك باطلالة خارجية تعتمد على مفهوم الـ"بيك اب" مع حزمة من التجهيزات، ولعل ابرز ما يمزها التصميم سداسي العجلات 6X6.

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استطاعت شركة جريت وول موتورز بالتعاون من تشاوجينج موتورز، أن تأتي بتلك النسخة العملاقة، حيث عملت على دعمها بالعديد من القدرات القوية ابرزها، إطارات كوبر ديسكفر AT3 والتي تنمحها الافضلية على الطرق الوعرة، حيث وصل قياسها إلى 33 بوصة، بينما تستند على جنوط رياضية 18 بوصة.

 بونكر كانون سايبر بيك أب

وتمتعت السيارة بونكر كانون سايبر "بيك أب" بقاعدة عجلات معدلة مع خلوص ارضي مرتفع، بالاضافة إلى مفهوم ثنائي الكابينة، مع تعزيزات خلفية داخل سعة التخزين، واقطاب ثنائية على جانبي السقف، وعتبات جانبية بارزة لسهولة الوصول إلى المقصورة.

 بونكر كانون سايبر بيك أب

وظهرت السيارة بونكر كانون سايبر بمقدمة تتسم بالشراسة مع مصابيح تعمل بتقنية LED، وصادم امامي وخلفي معزز بمستشعرات حركة، بالاضافة إلى زيادة في حجم الرفارف الجانبية، وباقة من التجيزات الداخلية والتي تساعد قائد المركبة على تحديات الطريق.

 بونكر كانون سايبر بيك أب

قدرات قوية لـ بونكر كانون سايبر

 

وتعمل السيارة بونكر كانون سايبر بمحرك سداسي الاسطوانات طراو V6، سعة 3000 سي سي "تيربو"، مقترن بمحرك كهربائي، يتمكن من ضخ قوة اجمالية قدرها 510 حصانا فيما يعادل 380 كيلووات، و 552 رطل/قدم، اي مايعادل 750 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

بيك اب بونكر كانون سايبر 6X6 سداسي العجلات بونكر كانون

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