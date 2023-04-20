عباس أبو الحسن: أخطأت في حق إخوتي البنات ومكنتش واعي لما عملت كده

‏قال الفنان عباس أبو الحسن إنه قد أخطأ في حق إخوته البنات وكان مدفوع فيها بتراكمات الطفولة و تصرف تصرفات لا تشبهه ولا تليق به ولا بهم.

وتابع عباس أبو الحسن خلال لقائه في برنامج "أنا والقناع"، تقديم الإعلامية "منى عبد الوهاب"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه استفاق من هذا سريعا وأصلح كل ذلك وأصلح أكثر مما كان يجب عليه إصلاحه.

ستظل هذه النقطة مضيقاني في حياتي

وأوضح عباس أبو الحسن قائلا: "لكن ستظل هذه النقطة نقطة مضيقاني في حياتي مهما كفرت عنها لأن أنا عملتها وأنا كنت غير واع ومكنتش أحب يكون في ما بينا حاجة زي كدة لأنهم أغلى اثنين في حياتي ومهم أننا لا نخجل من أمور مثل هذه لأن الإنسان بيغلط".