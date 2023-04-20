عزل مرتضى منصور والدعوة لانتخاب رئيس جديد للزمالك

عاجل | وزارة الرياضة تعزل مرتضى منصور

في الساعات الأخيرة الجميع يتابع أخبار زوال عضوية المستشار مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، ويتساءلون متى ستقوم وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ هذا القرار رسميا؟، وهل سيحق لمرتضى منصور الترشح في الانتخابات المقبلة أم لا؟. والآن معكم في تغطيتنا سنعرف إجابة كل هذه التساؤلات.



وأصدرت اليوم وزارة الشباب والرياضة، قرارها التنفيذي رقم ٥٠٠ لسنة ٢٠٢٣ بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعاوي أرقام ٧٠٤٥١، ٧٠٤٥٢، ٧٠٤٥٦، ٧٠٤٥٨ لسنة ٧٦ ق باعتبار منصب رئيس نادى الزمالك شاغرا.



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