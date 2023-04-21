عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ البحر الأحمر يفتتح المرحلة الثانية من الممشى السياحي وفندق سياحي بالغردقة

صوره موضوعية
صوره موضوعية

افتتح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر ، المرحلة الثانية من أعمال إنشاء الممشى السياحى الجديد شمال مدينة الغردقة ، ويأتي ذلك استكمالا للمرحلة الأولى التي تم افتتاحها نهاية شهر مارس الماضي ، حيث جرت الإنشاءات بشكل متكامل وشملت أعمال المرافق والبنية التحتية من خطوط كهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من المرافق التي تمت بالممشي  ، وذلك من خلال المشاركة المجتمعية من ملاك الفنادق والقرى السياحية بشمال الاحياء، وبعدها افتتح فندقاً سياحياً جديداً يضم العديد من الخدمات الفندقية والسياحية والترفيهية.

وخلال افتتاح المرحلة الثانية للممشى، أوضح محافظ البحر الأحمر، أن الممشى السياحي الجديد يضم مساحات خضراء ومظلات حضارية ومكان انتظار للسيارات ، لافتاً إلى أن الممشي الجديد يعد متنفساً ومتنزهاً لأهالى شمال المدينة ونزلاء الفنادق المتواجدين بالمنطقة ، موضحاً أن طول المرحلة الثانية يبلغ نحو 4 كيلو متر، وجاري العمل علي الانتهاء من الممشي خلال الايام القليلة القادمة ليصل طول الممشي لاكثر من 7 كيلو متر.

في السياق ذاته، قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، إن مشروع الممشى السياحى الجديد سيكون مزاراً سياحياً ومكاناً لممارسة رياضة المشى وركوب الدراجات الهوائية ، واستراحة للأهالي والسياح من خلال تركيب مظلات له بجانب المساحات الخضراء ، بالإضافة إلى الإضاءة المميزة الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة.

تابع المحافظ " ان استكمال باقي مراحل الممشي تسير علي قدم وساق ، حيث يتواجد مئات العمال فى مناطق متفرقة بطول الممشى ما بين أعمال إنتركوك وبلدورات وتشجير وتركيب مظلات وأعمال إضاءة وكهرباء وشبكة رى وغيرها من الأعمال الإنشائية التي تتم بالممشي حتي يتم الانتهاء من جميع مراحل الإنشائية للممشى، فالممشي السياحى يعد أحدث مشروع سياحي فى الغردقة ، يتيح لمن يسير عليه مشاهدة المعالم السياحية والترفيهية والاستمتاع بها وتكوين صورة ذهنية وبصرية جميلة عن مدينة الغردقة".

أشار اللواء حنفي، إلى أن مشروع الممشى السياحي يوفر العديد من فرص العمل، حيث يجري إقامة مجموعة من المحلات والبازارات السياحية ، موضحاً أن المحال التجارية والمطاعم الموجودة على الممشى السياحي الجديد، ستكون ذات طابع خاص، بما يتوافق مع الهوية البصرية لمدينة الغردقة السياحية.

وفي ذات السياق أكد اللواء حنفي، أن محافظة البحر الاحمر  تمتلك المقومات السياحية ذات الطابع العالمى ، مؤكداً قدرة مصر على تقديم منتج سياحى ينافس فنادق العالم فضلاً عن مناخ البحر الأحمر الصحي الآمن طوال العام.

يذكر أن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في مارس الماضي افتتح المرحلة الأولى من الممشى السياحي الجديد بالغردقة، بمشاركة السائحين على أنغام المزمار البلدي والربابة، بحضور ملاك وأصحاب الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة وعدد من العاملين بالقطاع السياحي. 

 

محافظ البحر الأحمر البحر الأحمر مدينة الغردقة محافظة البحر الاحمر الغردقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر الآن.. رؤية هلال عيد الفطر

تعذر رؤية هلال عيد الفطر من داخل مرصد حلوان

بعد قليل.. دار الإفتاء تعلن نتيجة رؤية هلال شهر شوال وموعد عيد الفطر

رسميًا.. وزارة الرياضة تعزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك وتعيين قائم بأعمال

تصرّف مسيء .. طلب عاجل في السعودية بترحيل كريستيانو رونالدو

السعودية تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك 2023

تعليق مثير من أحمد موسى على عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة.. وتحذر المسافرين في العيد

موضوعات متعلقة

جنايات البحر الأحمر تؤجل محاكمة موظف في قضايا تهديد لمايو المقبل

رئيس مدينة رأس غارب يكلف بنظافة مصلى العيد بمسجد عمر بن الخطاب

تضامن البحر الأحمر تتسلم طن "لحوم بلدي" من الأوقاف لتوزيعها على المستحقين

انطلاق منافسات الأولمبياد الرياضي في السباحة للمحافظات الحدودية بالبحر الأحمر

استعدادا لـ عيد الفطر .. تكثيف أعمال النظافة بالقصير

الفنادق في الغردقة تحقق إشغالات مؤكدة بنسبة 100% خلال عطلة عيد الفطر

محافظ البحر الأحمر يفتتح اليوم المرحلة الثانية من الممشى السياحى الجديد

وكيل التضامن بالبحر الأحمر يشارك أطفال دور رعاية الأحداث بالغردقة إفطارهم الجماعي

ترشيحاتنا

انفجار كبير في مدينة روسية قرب حدود أوكرانيا

سنن صلاة العيد وآدابه .. 15 سنة نبوية تفتح لك أبواب الخيرات

استقرار أسعار الدولار في البنوك المصرية خلال اليوم الجمعة 21 أبريل 2023

تسريب وبيع أرقام هواتف وحسابات 25 مليار مستخدم على الـ Dark web

سعر BMW M4 موديل 2023 في مصر .. صور

تحذير عاجل| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات الأولى من يوم العيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس.. تناول هذا المشروب يصيبك بسرطان الأمعاء بنسبة 7%

بسبب "ميسي".. هل يتم ترحيل "رونالدو" من السعودية بعد الحركة المشينة؟

ما الفرق بين الشاي الأخضر والأحمر ؟ .. فوائد مذهلة

كيف تحافظ على أسنانك قبل تناول الكحك؟

فيديو

قطع الإنترنت والكهرباء.. العالم في انتظار بركان شمسي خلال ساعات

تحذير عاجل بسبب طقس أول يوم العيد | تفاصيل

عزل مرتضى منصور والدعوة لانتخاب رئيس جديد للزمالك

رسميا.. غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ