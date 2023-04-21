محافظ البحر الأحمر يفتتح المرحلة الثانية من الممشى السياحي وفندق سياحي بالغردقة

افتتح اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر ، المرحلة الثانية من أعمال إنشاء الممشى السياحى الجديد شمال مدينة الغردقة ، ويأتي ذلك استكمالا للمرحلة الأولى التي تم افتتاحها نهاية شهر مارس الماضي ، حيث جرت الإنشاءات بشكل متكامل وشملت أعمال المرافق والبنية التحتية من خطوط كهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من المرافق التي تمت بالممشي ، وذلك من خلال المشاركة المجتمعية من ملاك الفنادق والقرى السياحية بشمال الاحياء، وبعدها افتتح فندقاً سياحياً جديداً يضم العديد من الخدمات الفندقية والسياحية والترفيهية.

وخلال افتتاح المرحلة الثانية للممشى، أوضح محافظ البحر الأحمر، أن الممشى السياحي الجديد يضم مساحات خضراء ومظلات حضارية ومكان انتظار للسيارات ، لافتاً إلى أن الممشي الجديد يعد متنفساً ومتنزهاً لأهالى شمال المدينة ونزلاء الفنادق المتواجدين بالمنطقة ، موضحاً أن طول المرحلة الثانية يبلغ نحو 4 كيلو متر، وجاري العمل علي الانتهاء من الممشي خلال الايام القليلة القادمة ليصل طول الممشي لاكثر من 7 كيلو متر.

في السياق ذاته، قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، إن مشروع الممشى السياحى الجديد سيكون مزاراً سياحياً ومكاناً لممارسة رياضة المشى وركوب الدراجات الهوائية ، واستراحة للأهالي والسياح من خلال تركيب مظلات له بجانب المساحات الخضراء ، بالإضافة إلى الإضاءة المميزة الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة.

تابع المحافظ " ان استكمال باقي مراحل الممشي تسير علي قدم وساق ، حيث يتواجد مئات العمال فى مناطق متفرقة بطول الممشى ما بين أعمال إنتركوك وبلدورات وتشجير وتركيب مظلات وأعمال إضاءة وكهرباء وشبكة رى وغيرها من الأعمال الإنشائية التي تتم بالممشي حتي يتم الانتهاء من جميع مراحل الإنشائية للممشى، فالممشي السياحى يعد أحدث مشروع سياحي فى الغردقة ، يتيح لمن يسير عليه مشاهدة المعالم السياحية والترفيهية والاستمتاع بها وتكوين صورة ذهنية وبصرية جميلة عن مدينة الغردقة".

أشار اللواء حنفي، إلى أن مشروع الممشى السياحي يوفر العديد من فرص العمل، حيث يجري إقامة مجموعة من المحلات والبازارات السياحية ، موضحاً أن المحال التجارية والمطاعم الموجودة على الممشى السياحي الجديد، ستكون ذات طابع خاص، بما يتوافق مع الهوية البصرية لمدينة الغردقة السياحية.

وفي ذات السياق أكد اللواء حنفي، أن محافظة البحر الاحمر تمتلك المقومات السياحية ذات الطابع العالمى ، مؤكداً قدرة مصر على تقديم منتج سياحى ينافس فنادق العالم فضلاً عن مناخ البحر الأحمر الصحي الآمن طوال العام.

يذكر أن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، في مارس الماضي افتتح المرحلة الأولى من الممشى السياحي الجديد بالغردقة، بمشاركة السائحين على أنغام المزمار البلدي والربابة، بحضور ملاك وأصحاب الفنادق والمنتجعات السياحية بالغردقة وعدد من العاملين بالقطاع السياحي.