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السائحون يتبادلون التهانى مع أهالي السويس أثناء عبورهم القناة
شاهد في 11 صورة نرصد فرحة أهالى ومواطنى أسوان بعيد الفطر المبارك
توزيع الورود وكروت التهنئة على المارة احتفالا بعيد الفطر بكفر الشيخ.. صور
أطفال الشهداء يلعبون مع الشخصيات الكرتونية والترفيهية
الآلاف يؤدون صلاة العيد في مسجد وساحة سيدي إبراهيم الدسوقي.. شاهد
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القائمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري