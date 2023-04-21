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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع أسعار الذهب أول أيام العيد في الأسواق العالمية

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 21 ابريل ٢٠٢٣، أول أيام عيد الفطر المبارك بالأسواق العالمية وسط ارتفاع الدولار، في وقت عززت فيه بيانات اقتصادية أميركية ضعيفة التوقعات بأن يتجه مجلس الفدرالي الأميركي لتعليق دورة التشديد النقدي مؤقتا في أعقاب رفع آخر للفائدة الشهر المقبل.

وبحسب تقرير عبر وكالة "سي ان بي سي عربية”، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1996.92 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:12 بتوقيت غرينتش، بعد ارتفاعه 1% أمس الخميس. وانخفض المعدن الأصفر بنحو 0.3% من بداية الأسبوع.

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كما أضاف التقرير المنشور منذ قليل، أنه نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 2005.70 دولار.
              
وأظهرت بيانات نشرت أمس الخميس، أن المزيد من الأميركيين يتقدمون بطلبات للحصول على إعانات بطالة. كما أظهرت بيانات منفصلة أن نشاط المصانع في الولايات الواقعة وسط الساحل الأمريكي على المحيط الأطلسي هبط إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات تقريبا في أبريل نيسان.
              
وقالت لوريتا ميستر رئيسة الفدرالي في كليفلاند أمس الخميس إن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيتخذ المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة، لكنها أشارت إلى أن دورة التحرك القوي لرفع تكلفة الاقتراض لكبح التضخم تقترب من نهايتها.
              
وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة سبائك الذهب التي لا تدر عوائد.


المعادن النفيسة الأخرى

              
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 25.17 دولار للأونصة، وتتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية في ستة أسابيع.
              
وتراجع البلاتين 0.2% إلى 1090.91 دولار فيما صعد البلاديوم 0.3% إلى 1590.65 دولار. 

ويتجه المعدنان لتسجيل ارتفاع هذا الأسبوع.

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