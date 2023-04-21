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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب مخاوف من الركود الاقتصادي.. انخفاض أسعار النفط عالميا

النفط
النفط

استمر انخفاض أسعار النفط في  تعاملات اليوم الجمعة، وسط مخاوف من تراجع الطلب على النفط بسبب احتمال حدوث ركود اقتصادي في العالم، وفقا لوكالة بلومبرج.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.36% إلى 77.29 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لـ خام برنت بنسبة 0.42% إلى 80.76 دولار للبرميل.

وكانت قد تراجعت أسعار النفط، أمس الخميس، بأكثر من 2%، وسجلت عقود الخام الأمريكي مستوى 77.29 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 2.4% فيما بلغت عقود "برنت" 81.10 دولار للبرميل، حيث تراجعت بنسبة 2.4% أيضا.

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