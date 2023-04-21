بسبب مخاوف من الركود الاقتصادي.. انخفاض أسعار النفط عالميا

استمر انخفاض أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة، وسط مخاوف من تراجع الطلب على النفط بسبب احتمال حدوث ركود اقتصادي في العالم، وفقا لوكالة بلومبرج.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.36% إلى 77.29 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لـ خام برنت بنسبة 0.42% إلى 80.76 دولار للبرميل.

وكانت قد تراجعت أسعار النفط، أمس الخميس، بأكثر من 2%، وسجلت عقود الخام الأمريكي مستوى 77.29 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 2.4% فيما بلغت عقود "برنت" 81.10 دولار للبرميل، حيث تراجعت بنسبة 2.4% أيضا.