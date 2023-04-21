الناتو يحدد شرطا لضم أوكرانيا إلى الحلف

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، أن الدول الأعضاء وافقت من حيث المبدأ على أن أوكرانيا يجب أن تنضم إلى الكتلة في نهاية المطاف، لافتًا إلى أن الناتو يحتاج إلى ضمان ردع أوكرانيا لأي هجمات جديدة.

وأضاف ستولتنبرج للصحفيين في ألمانيا، أن الناتو يحتاج إلى مناقشة إطار الأمن المستقبلي لأوكرانيا، مشددًا على الاتفاق على أن تصبح أوكرانيا في النهاية عضوًا بالناتو لكن علينا ضمان انتصارها على روسيا.

وكان ستولتنبرج قد عاد لتوه من رحلة إلى كييف حيث دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى التعجيل بانضمام بلاده.

ويعد أحد الشروط الأساسية للانضمام إلى حلف الناتو هو عدم الدخول في حرب.

وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قد قال بالفعل إن انضمام أوكرانيا إلى الناتو غير مرجح وسط استمرار الصراع مع روسيا.

وفيما يتعلق بجدول أعمال محادثات ستولتنبرج يوم الجمعة، قال بيستوريوس إنها لن تكون قضية انضمام أوكرانيا قيد المناقشة.

