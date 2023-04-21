مجدي عبد الغني يؤدي مناسك العمرة رفقة أسرته.. شاهد

شارك اللاعب مجدي عبد الغني، عدة صور جديده له أثناء تأديته مناسك العمرة رفقة أسرته عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وكتب مجدي عبد الغني: "مناسك العمرة مع أسرتي وحفيدتي الغالية.. كل عام وأنتم بخير".

واستعاد مجدي عبد الغني نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر، ذكريات الشباب، ونشر البلدوزر صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"



وظهر مجدى عبد الغني صورة نادرة له رفقة نجوم منتخب مصر ويظهر فى الصورة اللاعبون محمود الخطيب، ثابت البطل، ، ربيع ياسين، طاهر أبو زيد" وعلق "من أرشيف الذكريات مع منتخب مصر"