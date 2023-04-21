مع أسر الشهداء وخارج مصر.. كيف احتفل النجوم بعيد الفطر؟

حرص عدد كبير من نجوم الفن على الاحتفال بعيد الفطر كلا على طريقته الخاصة، فمنهم من سافر لقضاء إجازة العيد خارج مصر، وآخرون احتفلوا بالعيد مع جمهورهم أثناء الترويج لأعمالهم الجديد وعلى رأسهم الفنان محمد رمضان الذي احتفل بعيد الفطر بعرض فيلمه الجديد هارلي داخل سينما مول مصر بمدينة السادس من أكتوبر.



محمد رمضان فى العرض الخاص لفيلم هارلي

حرص محمد رمضان الاحتفال بعيد الفطر مع جمهوره داخل السينما اثناء العرض الأول لفيلمه الجديد هارلى، ليكون هذا الفيلم هو الأول له عقب النجاح الكبير الذي حققه فى مسلسل جعفر العمدة.



واصطحب محمد رمضان معه زوجته وأولاده للاحتفال معهم بأول عرض للفيلم.



كريم عبد العزيز مع هاني رمزي خارج مصر

أما الفنان كريم عبد العزيز فقرر الاحتفال بعيد الفطر مع عدد من أصدقائه خارج مصر وعلى رأسهم هاني رمزي وإلهام شاهين حيث قرروا الاحتفال بعيد الفطر بأستراليا، أثناء حضورهم حفلات الغير قادرين بمصر.



وطرح كريم عبد العزيز وإلهام شاهين العديد من الصور التى تم التقاطها هناك فى العديد من الأماكن السياحية وعلقت إلهام عليها قائلة: جولة سياحية فى ملبورن بأستراليا.





نجوم يحتفلون بعيد الفطر على السوشيال ميديا





وهناك الكثير من النجوم الذين قررا الاحتفال بعيد الفطر عبر صفحات السوشيال ميديا وتهنئة جمهورهم بقدوم عيد الفطر وعلى رأسهم الفنانة اللبنانية نور والتى كتبت على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام: كل سنة و انتو طيبين عيد فطر سعيد عليكم اجازة سعيدة.



كما احتفل أيضا منة فضالى بعيد الفطر من خلال صحفتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وكتبت قائلة: كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب عيد مبارك وربنا يسعد ايامكم.



وأيضا من الفنانين الذين حرصوا على الاحتفال بعيد الفطر عبر صفحات السوشيال ميديا الفنان طارق صبري والذي أرسل رسالة خاصة لزوجته شيري عادل وكتب لها: كل سنة وانتي الحب كل سنة وانتي معايا.

حكيم وحمادة هلال فى احتفالية عيد الفطر فى حضور الرئيس

كما شهدت احتفالية عيد الفطر التى أقيمت صباح اليوم لأسر الشهداء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي قيام كل من المطرب حكيم وحمادة هلال بمشاركة أسر الشهداء بالاحتفال بعيد الفطر والغناء مهم.



كما قدم الفنان أحمد زاهر وابنته الصغرى منى اسكتش تمثيلي مع أبناء الشهداء، وسط تفاعل كبير من الحضور وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي.